El otro lado del acuerdo con la OPEP

Andrés Manuel López Obrador presumió una victoria en la negociación de la OPEP. ¿En verdad ganó?

México se unió al pacto de la OPEP. Recortará 100 mil barriles de petróleo diarios, no 400 mil, como pedía el cártel de precios.

El presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo la victoria política que estaba buscando, pero Pemex y el país salieron perdiendo. Código Magenta lo explica en tres puntos:

1. A Pemex le convenía el recorte propuesto por la OPEP

Como lo ha dicho Pablo Zárate, analista energético de FTI Consulting, el gobierno de López Obrador desperdició la excusa perfecta para alinear su retórica política de aumentar la producción petrolera “cueste lo que cueste” a la realidad financiera de Pemex.

2. México puede enfrentar represalias de los líderes de la OPEP

Con un precio de 35 dólares por barril, no es rentable explotar el 30 por ciento de los campos de la paraestatal. Es decir, Pemex está perdiendo dinero con la finalidad de cumplir con la única métrica que importa en Palacio Nacional, la de la producción nacional de petróleo.

Rocío Nahle fue la última ministro en aceptar las condiciones impuestas por la OPEP. La reunión ministerial duró cuatro días, de los cuales tres se destinaron a tratar de convencer a México de recortar 400 mil barriles diarios de petróleo.

El gobierno de López Obrador nunca movió su posición y logró que el resto de los productores aceptaran un recorte de solo 100 mil barriles diarios a la plataforma petrolera nacional.

México estuvo a punto de ser excluido del acuerdo. Algunos ministros pusieron esa propuesta sobre la mesa, pero Arabia Saudita se negó a dejar fuera a uno de los productores.

Sin embargo, el acuerdo no fue bien recibido por el mercado y un fracaso podría traducirse en represalias para México, con otros productores dominantes vendiendo petróleo a descuento en mercados clave para Pemex como India, España, Corea del Sur y China.

3. Ahora López Obrador le debe un favor a Donald Trump

Eso sería desastroso para Pemex, cuya deuda alcanza los 107 mil millones de dólares, que registró pérdidas por 18 mil millones de dólares en 2020 y que está encaminada a tener peores resultados en 2021.

Estados Unidos se comprometió a asumir el recorte de 300 mil barriles diarios que a México le faltaba para cumplir su cuota ante la OPEP. Sin embargo, el presidente Donald Trump no tiene las facultades legales para coordinar esa reducción.

La industria petrolera estadounidense es privada. Las leyes anti monopolio prohíben una intervención de este tipo. A pesar de ello, a México ya le están cobrando el favor.

Con esto en mente, ¿de verdad ganó algo México en la negociación de la OPEP?

La negociación de México y la OPEP, explicada en diez preguntas:

1. ¿Qué pasó?

2. ¿Por qué es importante?

3. ¿Qué significa este acuerdo para el precio del petróleo?

4. ¿Por qué era indispensable el apoyo de México al acuerdo?

5. ¿Por qué México se había negado al acuerdo?

6. ¿Qué papel jugaron las coberturas petroleras en la postura de negociación de México?

7. ¿Estados Unidos compensará el resto del recorte de la cuota impuesta a México?

8. ¿Cómo afecta el recorte a Pemex?

9. ¿Cuál es el riesgo de que México asumiera una postura antagonista en la reunión de la OPEP?

10. ¿Cuánto tiempo durará el acuerdo de la OPEP?

Después de cuatro días de negociación, del retiro de Rocío Nahle de la conferencia ministerial, de la llamada de Andrés Manuel López Obrador con Donald Trump y de la constante presión de Arabia Saudita para incluir a México en el pacto, se llegó a un acuerdo histórico.La OPEP, liderada por Arabia Saudita, llegó a un acuerdo con los principales productores de petróleo para reducir la producción de crudo en 9.7 millones de barriles de petróleo diarios (bdpd). México mantuvo su posición y recortará solo 100 mil bdpd.Porque termina con la guerra de precios entre los tres principales productores de petróleo del mundo: Arabia Saudita, Rusia y Estados Unidos. La OPEP espera que el acuerdo estabilice el mercado petrolero global e impulse el precio del crudo. El precio del petróleo registró su peor caída desde la debacle de la industria en noviembre de 2014, cuando Arabia Saudita y Rusia inundaron el mercado con crudo barato. En 2020, la guerra de precios se combinó con el colapso de la demanda por el Covid-19.Analistas esperan un aumento moderado en el largo plazo. Sin embargo, los mercados reaccionaron de manera negativa en la jornada posterior a que se anunció el pacto. El lunes, el valor del barril de referencia internacional WTI presentó una ganancia marginal de 0.89 por ciento. Hasta el viernes, fecha en que inició la conferencia de la OPEP, el precio de la mezcla mexicana registraba una caída de 68 por ciento en 2020.Porque el cumplimiento del acuerdo depende de que cada unos de los países respeten las cuotas impuestas. No se trata del volumen que representa México en el mercado, sino de los incentivos para permanecer en el pacto.Porque no estaba de acuerdo con la exigencia de recortar 400 mil bdpd (la OPEP impuso un recorte a cada país de 23% de la producción). Aumentar la plataforma petrolera es una de los principales objetivos del gobierno de AMLO. México fue el último país en aceptar el pacto. La mayor parte del tiempo de la negociación se dedicó a convencer al gobierno de López Obrador a asumir los recortes impuestos en la cuota. Incluso se sugirió dejar al país fuera del pacto, pero Arabia Saudita se negó.Un ex directivo de Pemex dijo al Financial Times que esta cobertura es ejecutable independientemente del nivel de producción. Es decir, no fue relevante para la negociación. Los detalles son información clasificada, pero la SHCP estima un precio de cobertura de $49. Bloomberg estima que, con un precio de $20-$25, México puede ejercer una opción por alrededor de 6 mmdd. Analistas estiman que este instrumento cubre el monto de exportaciones netas de petróleo(430 mil bdpd).AMLO anunció el viernes que llegó a un acuerdo con el presidente Donald Trump para que Estados Unidos asumiera un recorte de 250 mil bdpd, con la finalidad de compensar la cuota mexicana en la OPEP. Sin embargo, la administración Trump no tiene las herramientas legales para coordinar ese recorte, debido a que la estructura de la industria petrolera estadounidense es privada. Las leyes anti monopolio prohiben este tipo de intervenciones. A pesar de ello, Donald Trump dijo que el favor a México será retribuido en el futuro.Analistas consideran que una reducción de 400 mil bdpd hubiera ayudado a Pemex en mayor medida, dado que un precio de $35 implica que el 30% de los campos explotados por la paraestatal no son rentables. La política energética del gobierno de López Obrador de aumentar la producción “cueste lo que cueste” contraviene la salud financiera de Pemex, indicaron especialistas. Pemex cuenta con una deuda de 107 mmdd y en los primeros dos meses de 2020 registró pérdidas por 80 mmdp.El país puede enfrentar represalias de otros productores compitiendo con descuentos en mercados clave para Pemex como India, España, Corea del Sur y China. La posición de México fue el último obstáculo para el pacto de la OPEP. La apuesta del gobierno de AMLO fue ser un “free rider”: mantener el nivel de producción y esperar a beneficiarse del impulso del precio del crudo por el recorte de otros productores. El lunes, Saudi Aramco, la empresa petrolera estatal de Arabia Saudita, publicó sus precios de oferta en los distintos mercados de crudo. Presentó descuentos significativos en los mercados donde compite con Pemex.El cártel de precios impuso cuotas de producción al menos hasta inicios de 2022, pero especialistas advierten que esto puede ser solo una tregua temporal entre Estados Unidos, Arabia Saudita y Rusia. Analistas consideran que la guerra de precios se reanudará una vez que la economía global supere la recesión derivada del Covid-19.