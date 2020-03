politica 18 de Marzo del 2020 Gobierno Federal denunció a farmacéuticas ante FGR por contaminación de medicinas El conflicto entre la administración de Andrés Manuel López Obrador y la industria farmacéutica ha llegado a un nivel inusitado. Por

El presidente Andrés Manuel López dijo en la conferencia mañanera que el gobierno federal presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República por la muerte de al menos nueve personas por medicamento contaminado en un hospital de Pemex. Señaló a las empresas farmacéuticas: “Todo esto es lo que nos lleva a renovar el gobierno. Lo mismo en el caso de las medicinas, las farmacéuticas, los proveedores de medicina echados a perder, capaces de todo. Acabamos de tener el problema, lamentable, me duele, de la pérdida de vidas, seis muertos porque se les aplicó medicamento contaminado. El proveedor de los mismos de siempre”, dijo. La crisis de desabasto de medicinas, particularmente de vacunas y de componentes de quimioterapias, han provocado un enfrentamiento tácito entre el gobierno federal y los principales distribuidores farmacéuticos del país, en particular con la empresa PISA. López Obrador aseguró que existe una investigación en curso y prometió que no habrá impunidad. En un desplegado publicado en medios de circulación nacional, PISA se deslindó de las acusaciones del gobierno federal asegurando que sus productos no cuentan con la composición química que provocó la muerte de nueves personas. La empresa insinuó que se alteraron esos medicamentos de manera deliberada para culpar a PISA. Esta conclusión se desprende de una investigación interna en relación a la contaminación de los medicamentos.

