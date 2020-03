politica 05 de Marzo del 2020 Bernie y Biden... ¿a nosotros qué? Joe Biden es popular con los afroamericanos; Bernie Sanders con los latinos. ¿Quién logrará movilizar a sus simpatizantes para obtener la nominación? Por

En menos de 72 horas, Bernie Sanders pasó de favorito a un segundo -muy segundo- lugar. ¿Y a nosotros los mexicanos, en qué nos importa? Checa esto: Hace menos de un mes, la carrera demócrata por la nominación presidencial figuraba a siete precandidatos. Pete Buttigieg y Bernie Sanders peleaban la cima. En tanto, la campaña de Joe Biden parecía que no daba para más. Pero hoy, luego de las elecciones internas en 14 estados de la Unión Americana, el expresidente y fiel amigo de Barack Obama se puso a la cabeza en una carrera que ahora figura a tres personajes. Así es, Elizabeth Warren ya declinó. Pete Buttigieg está fuera; Amy Klobuchar está fuera; y el magnate Michael Bloomberg, también. Los últimos tres le expresaron su apoyo al contrincante de Sanders. Ahora todo gira en torno al “moderado” Joe Biden, y al “progresista” Bernie Sanders. Y, como podemos ver, nada está definido. Los liderazgos tradicionales del Partido Demócrata -como los Clinton y los Obama- tienen a su gallo: Joe Biden. Finalmente, han logrado consolidar a una figura para frenar el inesperado boom de Bernie Sanders. Pero, como en la elección interna del Partido Republicano en 2016, aquella en la que Donald Trump salió victorioso, los liderazgos partidistas no siempre obtienen lo que quieren. Por eso, los resultados de las siguientes elecciones primarias serán cruciales y dependerán de qué tanto arrastre puedan tener Sanders y Biden entre los diversos grupos demográficos que apoyan a cada uno. Como quedó evidenciado en los resultados del Súper Martes, Joe Biden cuenta con el apoyo de gran parte de la población afroamericana, de los demócratas de mayor ingreso, los de mayor edad y los que viven en los suburbios. Por el otro lado, Bernie Sanders cuenta con el apoyo de un amplio sector de los jóvenes, de la clase trabajadora blanca de las ciudades y de la enorme población latina. Solo que hay una diferencia clave: mientras que la poderosa campaña de Joe Biden ha logrado galvanizar a la minoría afroamericana en su favor, Bernie Sanders, con menos recursos, no ha tenido el mismo éxito con la población latina. Aún con la casi asegurada victoria en California. Todavía faltan las elecciones en estados clave como Nueva York, Florida, Michigan e Illinois; todos ellos con numerosas poblaciones afroamericanas y latinas. Y ahora sí, las próximas dos semanas serán decisivas. La pregunta queda al aire: ¿demostrarán su apoyo los latinos de Estados Unidos?

