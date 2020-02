Código Magenta otorga derecho de réplica a CITAPIA

En atención al Derecho de Réplica, Código Magenta reproduce a continuación, de manera íntegra, una carta que Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA) solicitó publicar en relación a la publicación “El socio de Odebrecht en la 4T”:

Ciudad de México ., a 10 de Enero de 2020.

Sr. Ramón Alberto Garza

Director Código Magenta

Presente

Me dirijo a usted para informarle respecto a una información falsa e inexacta publicada por medio de esta plataforma CÓDIGO MAGENTA la cual causó agravio en mi honor, vida privada e imagen pública, así como daño económico.

El jueves 6 de febrero de 2020 en el portal que usted dirige apareció un video titulado “El socio mexicano de Odebrecht y la 4T”, en la que uno de sus editores de nombre Rodrigo Carbajal, hace una serie de acusaciones y afirmaciones falsas contra mi persona y la empresa que me honro en dirigir; Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA). El contenido de la información que se vierte en ese video no está soportado en prueba alguna y no sólo falta a la verdad, sino que hace presumir un ataque pagado y autorizado en ese espacio.

El ataque contra mi persona y la compañía CITAPIA que se hace en ese video se pretende sostener a partir de fabricar pruebas y utilizando testimonios de delincuentes trasnacionales ya juzgados y sentenciados por corrupción, así como apoyándose en asuntos concluidos y aclarados por las autoridades correspondientes. Se escuda el señor Carbajal en una mala práctica periodística. Sólo da voz a sus “fuentes” y les permite hacer acusaciones sin importar los daños y perjuicios que causen, pero no sólo recurre a esa coartada o artilugio, sino que además jamás nos consultó o dió derecho de expresarnos como parte en este caso donde fuimos difamados.

Dice el señor Carbajal que la empresa Construcciones Industriales Tapia (CITAPIA) es socio de la compañía Odebrecht, presumiendo una relación que legal y jurídicamente está comprobada que se fundamentó única y exclusivamente en la subcontratación de servicios, como quedó plasmado en los contratos respectivos. Por cierto, déjeme recordarle a su editor que hay una demanda nuestra contra la empresa brasileña por falta de pago. Sin embargo, afirma que somos socios de esa firma trasnacional.

Dice su editor que “fuentes cercanas al caso” le dijeron que la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, pretendió obligar a la empresa italiana SAIPEM a que contratara a CITAPIA para darle un contrato en la construcción de la refinería de Dos Bocas. Obvio su editor nunca presenta más pruebas que los dichos de sus fuentes. Para validar su supuesta información se escuda en la declaración hecha por un directivo de Odebrecht en un caso totalmente diferente en el que ya incluso éste fue declarado culpable en Brasil de corrupción, pero que le sirve a su empleado para supuestamente comprobar lo que dicen sus “fuentes”. Le insisto que mantenemos una disputa legal con Odebrecht y no somos socios, de tal forma que es evidente que su empleado trató de forzar o fabricar una prueba para disfrazar su ataque.

Su portal dice que presenta información de impacto, pero parece que en realidad su editor se dedicó a reportear de oídas, colocándose en los linderos del periodismo más atrasado y amarillista y que hacen daño a los valores que supuestamente dicen ustedes practicar.

Porque no identifica a sus fuentes, o bien porqué éstas no aportan denuncias concretas o hechas ante autoridad alguna. También, a su editor se le olvido preguntar si hay impugnaciones al proceso de licitación para la construcción de la refinería en Dos Bocas, Tabasco. En realidad se conformó con lo que le dijeron sus supuestas “fuentes cercanas al caso” y con esos dichos fabricó la información que contiene el citado video.

Pero no se quedó ahí. Con información sesgada buscó crear en el público una imagen distorsionada de mi persona y de la compañía CITAPIA. Me relaciona con mala intención con servidores públicos, incluso llega al grado de pretender cuestionar las acciones de beneficio social que hemos hecho, hacemos y seguiremos haciendo en diversas instancias en el estado y en el país. Sabía usted que contratamos y capacitamos a personas migrantes, que fomentamos la incorporación laboral de jóvenes de comunidades indígenas, que colaboramos con autoridades educativas para la formación de recursos humanos para la industria metalúrgica, que todos nuestros empleados cuentan en su jornada laboral con cursos para ascender y mejorar sus percepciones y calidad de vida, entre muchas otras acciones que nos han permitido ser reconocidos como una empresa socialmente responsable.

En CITAPIA y en mi hay un compromiso con mi país que no se fundamenta en relaciones políticas, sino en el trabajo, la calidad y el servicio. Hemos sido transparentes y hemos demostrado que todas las acusaciones, como ésta que ahora nos hacen, tienen la intención de detener el avance de una empresa ciento por ciento mexicana y que se ha forjado con el esfuerzo de sus trabajadores y directivos. Hemos desenmascarado los ataques pagados en la prensa que se han hecho pasar como informaciones y que han causado que diversos proyectos de trabajo se vean afectados. Por eso le exigimos cumplir con la veracidad que manifiestan. Saludos Cordiales.

ATENTAMENTE:

Ing. Juan Carlos Tapia Vargas

CEO de Construcciones Industriales Tapia.