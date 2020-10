272 mmdp del presupuesto serán para programas sin reglas de operación

México Evalúa prendió sus alertas porque de los 647 mil 500 millones de pesos asignados en el proyecto de egresos 2021 para programas con subsidio, el 42% de los recursos se irán a programas que no tienen reglas de operación (ROP). ¿Y qué significa que los programas no tengan reglas de operación? Que le abre la puerta a la discrecionalidad y al riesgo de corrupción. Eso sí, México Evalúa reconoció que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021 (PPEF) hay menos programas sin reglas de operación que los que había en el presupuesto del 2020. 11 proyectos pasaron de la clasificación ‘otros subsidios’ a la columna de ‘Programas sujetos a ROP’. Esto es una buena noticia ya que las Reglas de Operación permiten juzgar el desempeño de los programas, mejorar su diseño y exigir rendición de cuentas. No obstante hay algo grave. En Coneval, Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, encontró deficiencias en el diseño, manuales de operación y estructuras operativas de 17 programas prioritarios. Y qué creen, 11 de 17 son los programas que cambiaron de clasificación en este PPEF... de no tener reglas a sí tenerlas. Pero ahí no acaba, porque algunos de estos 11 programas aumentaron su presupuesto para el siguiente año. Por ejemplo, el de Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, que aumentó 25.8% para el 2021. O también el Programa de Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad, que a pesar de tener objetivos contradictorios y de solo cubrir al 14.1% de su población meta, contempla un aumento de 788 mdp para el presupuesto del siguiente año. Aquí te dejamos una tabla de México Evalúa con los principales programas de subsidios en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021.