Hackean página de la Condusef

En México, el hacker que quiere, puede. Al menos eso parece indicar lo sucedido ayer. Y es que el portal del Consejo Nacional para Prevenir y Eliminar la Discriminación (Conapred) fue vulnerado por supuestos integrantes de Anonymous Iberoamérica. Este lunes, los presuntos activistas informáticos hicieron reclamos al presidente Andrés Manuel López Obrador y amenazaron con robar información sensible del Banco de México. “AMLO, estamos hasta la madre. Condusef no nos responde lo que tu y tus lacayos hacen. Esta es la primera de muchas. Tenemos todas las quejas de de los ciudadanos que han descartado, evidencia que les vale madre. Nuestro objetivo será Banxico y vamos a filtrar las grandes cantidades que triangulas entre tus minions. Necesitarán un plan de acción económica. En la mañanera te daremos con todo #AMLORenunucia”, desplegó el grupo en la página del organismo. Minutos después, el portal fue inhabilitado. El presidente de la Condusef, Óscar Rosado Jiménez, confirmó el ataque al portal, pero rechazó que el hecho ponga en riesgo la información del organismo. “La página web de la Condusef fue atacada y empezaron a salir una serie de mensajes ajenos a la Entidad. Ya realizamos un análisis forense y lo único que se nos cambiaron fue el archivo index.html lo cual habla de que no hay información alguna en absoluto comprometida”, indicó Rosado Jiménez. Momentos más tarde, el sitio funcionaba de manera normal. “El tema no pasó a mayores. Pasando media noche activamos la página, solo estamos revisando a detalle sistemas, aplicaciones y bases de datos”, aseguró el titular del organismo.Las vulneraciones a los sistemas informáticos de instancias gubernamentales se ha vuelto cada vez más común. Apenas el 22 de junio, supuestos integrantes de Anonymous Iberoamérica -el mismo grupo que se atribuyó el hackeo a la Condusef- publicaron un mensaje similar en el sitio oficial del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred). Pero eso no es todo. El 4 de abril, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que iniciará una denuncia penal por un presunto virus informático que fue detectado en sus sistemas dos días antes. El instituto aclaró que el ataque no pasó a mayores. Y el 24 febrero, la Secretaría de Economía sufrió un ataque del mismo tipo. A través de un comunicado, la dependencia federal comunicó que sus sistemas habían sufrido intentos de infiltración el domingo 23 de febrero por la mañana. Al igual que la Condusef y el INM, la secretaría explicó que sus bases de datos no fueron comprometidas. Pemex, a su vez, también ha sido víctima de ciberataques. En noviembre de 2019, un ransomware afectó el 5 por ciento de las computadoras de la empresa. Los atacantes y exigieron un pago de cinco millones de dólares en Bitcoin a cambio de liberar la información en las computadoras. En primera instancia el ciberataque fue negado, pero días después fue confirmado. Directivos de Pemex aseguraron que no se negoció con los piratas informáticos.