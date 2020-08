Opinión 13 de Agosto del 2020 #YTúQuéPiensas | Sexting Con el confinamiento la mayoría de nuestras pláticas se han convertido en virtuales. Pero algunas conversaciones con amigos, quedantes o novios, se puede volver más comprometedoras de lo que pensamos. ¿Has escuchado del Sexting? Por

En México, más de 75 millones de personas tenemos un celular y casi el 80 por ciento, con acceso a Internet Con el confinamiento la mayoría de nuestras pláticas se han convertido en virtuales. Pero algunas conversaciones con amigos, quedantes o novios, se puede volver más comprometedoras de lo que pensamos. ¿Has escuchado del Sexting? ¿Y tú que piensas? Hasta antes del confinamiento por el Covid19, en México más de 4 millones de menores entre 6 y 19 años conocían a alguien que ha llevado el sexting a la práctica. Ahora, con el encierro, el uso del sexting como una práctica sexual factible y fácil de tener en sustitución del contacto físico íntimo con otra persona seguramente se disparó. Y es que para muchos esta práctica de intercambiar textos o videos con contenido erótico es la mejor opción para tener un acercamiento sexual, dadas las condiciones sanitarias. Sin embargo, las plataformas o aplicaciones por medio de las cuales se intercambian este material no tienen un grado de seguridad responsable y se exponen a que el contenido se haga público. Y si se hace sin el consentimiento de ambas partes, puede tener implicaciones jurídicas serias. Además, exponerse a esta práctica puede desencadenar situaciones de acoso como: El “GROOMING”, cuya finalidad es el intercambio de imágenes o vídeos entre un adulto y un niño. La SEXOSTROSRIÓN, relacionada con el chantaje bajo amenaza de publicar o enviar las imágenes o videos en la que el protagonista muestra una actitud erótica. El CIBERBULLYING donde se denigra, humilla, burla y/o se hace cualquier comentario desagradable en redes sociales sobre el protagonista de la imagen. La PORNOVENGANZA, presentada después de una ruptura amorosa o pelea de pareja y alguna de las personas involucradas difunde de forma pública el material sexual íntimo sin consentimiento de la otra persona con la intención de dañarla. En la Ciudad de México el año pasado se modificó el Código Penal para tipificar como delito grabar, fotografiar y difundir imágenes o mensajes íntimos de otra persona sin su consentimiento Y en 17 estados del país ya se ha aprobado la llamada Ley Olimpia. Una iniciativa que planeta sancionar a quien divulgue fotografías íntimas sin consentimiento. Pero la responsabilidad es de todos, por eso, si eres madre o padre de algún adolescente trata de estar al pendiente y hablar con ellos de estos temas y sobre las consecuencias que pueden acarrear. Y si tú eres una de esas persona que hace sexting, ten mucho cuidado con quién compartes tu intimidad. Porque, no sabemos… el día de mañana, ese mensaje romántico, erótico y sexual puede dañar tu imagen, tu moral o ser utilizado en tu contra. No está de más pensarlo dos veces antes de enviar tu amor virtual. ¿Y tú qué piensas?

