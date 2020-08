Opinión 04 de Agosto del 2020 La Estrategia Moctezuma La tranquilidad en la SEP no es obra de la casualidad. Por

La Secretaría de Educación Pública solía ser uno de los mayores nidos de problemas políticos y sindicales durante los últimos sexenios. Por esa dependencia pasaron los conflictos con la SNTE de la Maestra Elba Esther Gordillo, también con la rebelde y chantajista CNTE, sin olvidar el saqueo de Enciclomedia, la crisis de las pruebas PISA y los pobres resultados que nos instalaron como uno de los países con el más ineficiente sistema educativo del planeta. Desde que arrancó el gobierno de la Cuarta Transformación la SEP fue desplazada del epicentro de esos conflictos. Los reflectores se dirigieron hacia la Guardia Nacional, Pemex y el huachicoleo, la crisis en la CFE o la centralización en las compras desde la secretaría de Hacienda. Pero la tranquilidad en la SEP no es obra de la casualidad. El Secretario de Educación, Estaban Moctezuma, fue con paciencia tejiendo una política para buscar reforzar el aprendizaje desde fuera de las aulas, buscando democratizar y dar mayor equidad al sistema educativo. Sin duda, por eso cuando estalló la pandemia eso sí le vino “como anillo al dedo” para que el gabinete educativo de Moctezuma pusiera inmediatamente en práctica los avances sobre la educación a distancia. Y en La Mañanera de ayer, el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Secretario de Educación anunciaron que al menos en este semestre no se volverá a las educación presencial, con maestro en salón de clases, hasta que no se tenga el semáforo en verde. Estamos en rojo y hay que brincar antes al naranja y amarillo, para entrar al verde. Casi imposible en el ciclo escolar agosto-diciembre. Por eso se anunció ayer un ambicioso proyecto de educación por televisión que permitirá a los 25 millones de estudiantes recibir sus clases en casa. Y con los concesionarios de la televisión nacional –Emilio Azcárraga, Ricardo Benjamín Salinas, Francisco González Albuerne y Olegario Vázquez Aldir– se dieron algunos pormenores del programa de educación por televisión que arrancará el 27 de agosto. De lo que se trata es de aprovechar las nuevas tecnologías de alta definición que permiten multiplexar los canales tradicionales de televisión, para transmitir cada uno hasta en cuatro frecuencias alternativas. De esta manera cada uno de los canales transmitirá la programación de las distintas materias, en cada uno de los seis años de primaria. Se hará primordialmente en los canales alternos de Televisa y TVAzteca. Para secundaria se empleará el sistema de Ingenio TV, en espejo con Milenio Televisión. Y para el bachillerato se hará con Imagen Televisión, en turnos matutino y vespertino. Por supuesto que abundarán los cuestionamientos sobre el nuevo sistema de enseñanza a distancia, pero la Estrategia Moctezuma es que la SEP está organizada para eso y más. Hacía apenas unas semanas, Emanuela DiGropello, gerente de Educación del Banco Mundial para Latinoamérica y el Caribe, había elogiado en su reporte oficial cuatro sistemas educativos no presenciales en la región. En primer lugar colocó a Uruguay, que es el ejemplo continental al otorgarle a los alumnos no solo conectividad y herramientas digitales de alta calidad, sino una tablet para cada alumno. La Suiza de América Latina. Pero el segundo sitio se le reconoció a México, con su desarrollo de la Televisión Educativa Multigrado que será estratégica para la enseñanza equitativa en medio de la pandemia del Coronavirus. En tercer lugar se ubicó a Colombia, con el desarrollo de sus Portales Educativos que transmiten 80 mil contenidos digitales en línea. Y el cuarto fue para Chile, con su evaluación online y sus plataformas Aprendo en Línea y Aptus. Sin duda habrá temas cruciales a resolver y aquí nos centramos en apuntar a dos. Uno, cómo se hará la evaluación educativa, es decir, la calificación del alumno para determinar si aprovechó o no lo que aprendió en su casa, por televisión. Y dos, si la escuela se traslada por este semestre a la casa, ¿cómo se enfrentará el problema de que haya hijos menores en un hogar en donde los dos padres acuden desde la mañana a trabajar? A buscar abuelos y tíos. Pero a pesar de todo, la Estrategia Moctezuma presentada ayer es un enorme paso en la dirección correcta. Mucho mejor, por supuesto, que cancelarle el semestre a 25 millones de alumnos. Ya Esteban Moctezuma tendrá en los próximos 15 días el tiempo suficiente para detallar los alcances de esta educación televisiva. Le dieron una Mañanera diaria, de 5 a 6 de la tarde, para explicar los alcances de lo que se viene. Por ahora es bueno saber que la Secretaría de Educación, que antes solía ser un foco de conflicto, no solo está operando en paz, sino experimentando con alternativas que le resuelvan su adaptación la nueva normalidad. Como sucede en todo el mundo.

