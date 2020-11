Opinión 02 de Noviembre del 2020 “Solo juntos…” sentencia Romo ¿Alguien dentro del gobierno de la 4T escuchará, leerá y releerá el mensaje de Alfonso Romo? Por

Alfonso Romo Garza fue el líder empresarial que desde 2010 apoyó a Andrés Manuel López Obrador para alcanzar la presidencia de la República. Una vez en Palacio Nacional, el mandatario lo designó jefe de la Oficina de la Presidencia con un propósito muy específico: involucrar al sector privado en el urgente y necesario crecimiento de México. Pero en los primeros dos años de la llamada Cuarta Transformación, los radicalismos de un sector del gabinete, combinados con las urgencia de la pandemia, sacudieron los cimientos del proyecto original que hoy es cuestionado en distintos frentes. Sin embargo las tesis de Romo –el sobrino nieto de Gustavo Madero, prócer y mártir quien acompañó a su hermano Francisco de la Tercera Transformación- lejos de modificarse confrontan hoy las tesis de aquellos que buscan cambiar el rumbo del proyecto originalmente trazado. Y al que lo dude que se asome a lo que dijo el miércoles pasado el jefe de la Oficina de la Presidencia en la Reunión Anual de Industriales de la Concamin. Romo abrió su mensaje advirtiendo que los tiempos cambiaron y que a pesar de las adversidades sin la alianza perdemos todo. “Nunca nos imaginamos enfrentarnos a una guerra con un enemigo silencioso en el ataque pero devastador en sus consecuencias: la incertidumbre en el empleo, sus efectos en la salud física y mental, y sobre todo el miedo al futuro”… “Toda guerra necesita una estrategia…. Es el momento de estar juntos porque si negamos el aliarnos, perdemos todos” En un gobierno que desdeña la tecnología como instrumento de desarrollo, Romo advirtió que si queremos un país líder se tiene que impulsar a la industria de las tecnologías. “Ustedes, como sector industrial, deben abrazar con más agresividad la Cuarta Revolución Industrial. Como dijo Steve Jobs, “la innovación es lo que distingue al líder del seguidor. Si queremos ser un país líder con empresas líderes, debemos actuar en consecuencia para impulsar la industria 4.0, la logística 4.0, la inteligencia artificial, el estándar de comunicación 5G y la reducción de emisiones de CO2”. “Juntos debemos evitar el ‘darwinismo tecnológico', donde aquellos que no se adapten no lograrán sobrevivir. La historia nos enseña que las naciones que han optado por la tecnología se han hecho más prósperas y desarrolladas y, además, son las que menos pobreza tienen”. Sin mediar filtro alguno, el jefe de la Oficina de la Presidencia abordó ante los industriales de todo el país el espinoso asunto energético, donde hoy se debaten serias disyuntivas. Su diagnóstico fue claro: no nos estamos comunicando o no nos estamos escuchando bien. “El Presidente tiene una política energética clara: fortalecer a Pemex y CFE, no endeudarse y no subir precios al consumidor. Ustedes tienen muy claro cómo fortalecer esta política con inversiones complementarias y necesarias. Los objetivos coinciden, pero algo está sucediendo que no nos estamos comunicando bien o no nos estamos escuchando bien. Esto no lo podemos permitir… Y en medio de la ola de posiciones que producen desencuentros entre el gobierno de la Cuarta Transformación y distintos sectores productivos de México, Romo lanzó una conseja. “Lo que está en juego es mucho: el bienestar de muchos y un gran futuro. Ante esto, no es aconsejable abrir más frentes de batalla: con el virus y la parálisis económica tenemos más que suficiente”. El jefe de la oficina de la Presidencia reconoció que vivimos en una economía de guerra y que la situación mundial no está para desperdiciar oportunidades. “Porque esta economía de guerra también es una economía de oportunidades. Poner obstáculos a la inversión es traicionar el combaste a la pobreza. Y la historia nos lo reclamará si no lo hacemos correctamente”. Romo recordó que el 87 por ciento de la inversión en México viene del sector privado y que como dijo Winston Churchill, quien logró unificar a Inglaterra en medio de la Segunda Guerra, como tales “somos dueño de nuestro destino”. “Contextos excepcionales como este requieren diálogo, diálogo, diálogo. Porque, insisto, es la historia quien juzgará nuestra grandeza o nuestro fracaso, como Gobierno y como empresarios. Por lo tanto actuemos ya. “Lo que los mexicanos no hagamos por México, nadie lo hará por nosotros”. Pero sin duda el mensaje más poderoso de Romo fue el de recordar el mantra bajo el cual se instaló el presidente López Obrador en Palacio Nacional. “Hace dos años, una gran mayoría nos dio su confianza votando a favor de “Juntos Haremos Historia”…. Y hoy repito… “Solo Juntos, haremos Historia”. Los industriales de la Concamin ya escucharon el mensaje del jefe de la Oficina de la Presidencia. ¿Alguien dentro del gobierno de la Cuarta Transformación lo escuchará, lo leerá y lo releerá? Por el bien de México, sería bueno que lo hicieran.

