Opinión 06 de Agosto del 2020 El Comandante Toledo ¿Será que Victor Toledo tiene los días contados como integrante del gabinete de la 4T y lanzó tal petardo dialéctico para colocarse como mártir? Por

“La 4T como tal, como un conjunto claro y acabado de objetivos, no existe, no existe. Por el contrario este gobierno de la 4T está lleno de contradicciones y esto se expresa en luchas de poder al interior del gabinete…. “Dos ejemplos concretos es que Alfonso Romo que ha adquirido enorme poder dentro del gobierno -dado por el presidente, es el operador principal para bloquear todo lo que sea en la línea de lo ambiental, de la transición energética, de la agroecología. Todo el tiempo”. “El gobierno es un gobierno de contradicciones brutal y toda nuestra visión que aquí compartimos todos nosotros, no está para nada en el resto del gabinete y me temo que tampoco está en la cabeza del presidente. Hay que decirlo”. Lo que acabas de escuchar no es una declaración frontal de un fifí, un neoliberal, un líder del Frente Nacional Anti-AMLO o algún jerarca de la BOA que se lanza abiertamente contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y su gobierno. Tan frontales declaraciones vienen de Victor Toledo Manzur, el todavía Secretario del Medio Ambiente y Recursos Naturales, uno de los más críticos, controvertidos e ideologizados miembros del gabinete del gobierno de la Cuarta Transformación. Cuando se escucha a detalle su intervención en un seminario de colegas medioambientalistas, no queda claro si quien está hablando es el Secretario de Estado responsable de promover políticas públicas…. Si se trata de un activista rebelde, inconforme, intransigente y alborotador…. O si estamos ante el Comandante Supremo de una Guerrilla Ideológica que quiere tomar por asalto al gobierno de la Cuarta Transformación, instalando su agenda por encima de la agenda del presidente López Obrador. Por lo que se asoma en los agrios cuestionamientos del Secretario del Medio Ambiente, está claro que se siente traicionado por su jefe el presidente y por la mitad del gabinete que lo acompañan. El funcionario ya había hecho sentir su descontento en una entrevista publicada la semana pasada por el periódico El Universal en la que dejaba muy claro que estaba en contra del Tren Maya, una de las obras insignias del gobierno lopezobradorista. Pero en esta nueva grabación, viralizada ayer por redes sociales, Toledo arremete en contra del jefe de la Oficina de la Presidencia. Dice que Alfonso Romo es el principal adversario de las reformas energéticas y del medio ambiente, por el enorme poder que le ha dado el inquilino de Palacio Nacional. Va también contra el Secretario de Desarrollo Rural, Víctor Villalobos, a quien acusa de entregarse a los intereses de las corporaciones, molesto porque el responsable de la agricultura nacional le ganó la partida de la disputa del Glifosato, un fertilizante vital que pretendía vetar la SEMARNAT. “La Secretaría de Desarrollo Rural, la SADER, encabezada por Víctor Villalobos, está dirigida fundamentalmente a los agronegocios, en contra de la agroecología y trata de imponer digamos toda la visión que ha imperado en el mundo con las grandes corporaciones.” Y atiza más el conflicto sacando al debate los casos del algodón transgénico, el programa Sembrando Vida e incluso la promoción presidencial de una Cuenca lechera en Campeche o en Tabasco, que Villalobos presume que se la paró al presidente López Obrador. “Hace como dos meses el presidente convocó a una reunión del gabinete para impulsar un proyecto de ganadería de una compañía norteamericana, que afortunadamente no se logró, pero quería impulsar un proyecto de compra o renta de tierras ejidales en Campeche o en Tabasco” Y para colmo coloca al presidente López Obrador como enemigo de la agroecología, porque dice que con Alfonso Romo y Victor Villalobos, están bloqueando la SEMARNAT. “O sea no vamos a poder transitar a la agroecología de manera libre porque el Presidente, la Secretaría de Agricultura y el Jefe de Presidencia están en contra de todo esto…” Toledo está contra la mitad del gobierno de la Cuarta Transformación. Dice que además del jefe de la Oficina de la Presidencia y del Secretario de Desarrollo Rural, tiene en contra a la Secretaría de Gobernación, a la Secretaría de Energía y a la Secretaría de Economía. “A lo que quiero llegar es que estamos haciendo un esfuerzo de la SEMARNAT, pero no tenemos un gobierno totalmente del lado nuestro. Adentro hay contradicciones muy fuertes y yo la verdad es que veo muy difícil”. Pareciera que el Secretario del Medio Ambiente presiente que ya no está en el ánimo del presidente ni de su gobierno, porque ya no se ve a sí mismo como un Plan A. Incluso Villalobos mismo plantea un Plan B, un movimiento alternativo. “No debemos idealizar la 4T. Por lo tanto los quiero poner en la realidad como es y esta realidad es que tenemos que ser muy inteligentes para plantear un plan B y aprovechar la situación de crisis global que hoy existe”. ¿Será que Victor Toledo tiene los días contados como integrante del gabinete de la Cuarta Transformación y lanzó este petardo dialéctico para colocarse como mártir? Si no fuera así, el presidente López Obrador estaría obligado a exigirle cuentas a un Secretario tan desleal, quien se siente el presidente, por encima del presidente. Su renuncia es obligada.

