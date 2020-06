Rodrigo Medina reaparece en la escena política de Nuevo León

En el contexto de la sucesión de la dirigencia estatal del PRI en Nuevo León, militantes cercanos a Rodrigo Medina se reunieron anoche con el ex gobernador en casa de Raymundo Flores, ex alcalde de Apodaca. Heriberto Treviño, alcalde de Juárez, estuvo en la reunión, que habría sido organizada para apoyar su pretensión de convertirse en el líder del PRI en el estado. De acuerdo a versiones periodísticas, Alejandro Moreno Cárdenas, presidente nacional del partido, habría cabildeado su designación. Sin embargo, no se ha realizado la convocatoria para definir la fórmula de sucesión. La fotografía del evento circuló un día después de que se terminó la prórroga de la gestión de Pedro Pablo Treviño como dirigente estatal. El encuentro pone de relieve el renovado activismo político de Medina.Al día siguiente, un grupo de priistas, cuya filiación es considerada antagónica al grupo de militantes cercanos al ex gobernador Medina, tuvieron un desayuno público para discutir temas de coyuntura nacional. Participaron los ex mandatarios de Nuevo León Natividad González Parás, Sócrates Rizo y Benjamín Clariond; así como el ex secretario de Gobierno, Rogelio Cerda, y los ex diputados federales Felipe Enríquez y Héctor Gutiérrez. En los últimos meses, este grupo ha sostenido diferencias públicas y privadas con militantes asociados al “medinismo”, notoriamente con el líder de la bancada del PRI en el Congreso local, Francisco Cienfuegos. La disputa más reciente involucra el proceso de sucesión de la dirigencia estatal, en donde el ala del PRI vinculada a Jorge Mendoza ha ventilado en privado que existe un intento de imposición de Heriberto Treviño como líder del partido en Nuevo León.