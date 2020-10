Nuevo León 23 de Octubre del 2020 Policías podrán suspender fiestas ante rebrote de Covid-19 En la última semana, el semáforo epidemiológico mostró tres indicadores en rojo: contagios, muertes y el porcentaje de pruebas positivas por Covid-19. Por

Esta semana se incrementaron los casos de contagio y hospitalización por Covid-19 en Nuevo León, por lo que el gobierno del Estado prepara un decreto que dará atribuciones a los cuerpos policiales para suspender festejos, reuniones en quintas, salones de eventos e incluso casas particulares. Durante una reunión entre el gobernador Jaime Rodríguez Calderón y los alcaldes, se acordó dar atribuciones a personal médico y elementos policíacos para intervenir en reuniones donde no se estén respetando los protocolos sanitarios. Ante esta situación, el secretario de Salud en el estado, Manuel de la O, aseguró que las reuniones son un foco de contagio para el Covid-19, por lo que se tomarán medidas al respecto. “ Estamos convencidos que muchas personas se contagian porque acuden a muchos eventos sociales: festejos, pachangas, bautizos, fiestas de cumpleaños, y eso es un riesgo. Ya hablé con el departamento jurídico para implementar una estrategia donde las policías municipales, junto con el sector salud, podamos acudir a las reuniones y suspenderlas”, aseguró el funcionario. Dicho decreto establece que las suspensiones de fiestas y reuniones se realizarán mediante una orden de la Secretaría de Salud y que en una primera visita no se aplicarán sanciones sino únicamente un apercibimiento para la disolución del evento. Asimismo, se analizan las condiciones específicas en las que los policías y verificadores sanitarios podrán actuar en contra de este tipo de reuniones. Los criterios sanitarios que operan actualmente en Nuevo León establecen que se pueden realizar eventos sociales en quintas y salones siempre y cuando tengan una capacidad máxima del 50 por ciento y se cumplan con las medidas sanitarias. Además, en cuanto a reuniones en domicilios, sí están permitidas las del tipo familiar, pero no se establece un número máximo de personas asistentes. Vuelve semáforo al rojo En la última semana, el semáforo epidemiológico volvió a mostrar tres indicadores en rojo: los promedios diarios de contagio, muertes y el porcentaje de pruebas positivas por Covid-19. Además, alarma el aumento de ocupación hospitalaria y terapia intensiva, que subió del 11 al 17 de octubre a un 47 por ciento, a tan solo 4 puntos porcentuales de alcanzar un riesgo alto, lo que podría derivar en una orden de suspensión de algunas actividades que han sido reabiertas, señaló el gobernador Jaime Rodríguez Calderón. El secretario Manuel de la O indicó que analizan las medidas que se están implementando para evitar un rebrote por Covid-19. Adelantó que no se considera permitir la activación de estadios deportivos.

