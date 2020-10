Nuevo León 20 de Octubre del 2020 Lanza Manuel de la O advertencia por rebrote de Covid El Secretario de Salud Manuel de la O no se descarta la posibilidad de utilizar la fuerza pública para hacer cumplir las medidas de distanciamiento social. Por

Manuel de la O, secretario de Salud de Nuevo León, advirtió que, de continuar la tendencia de alza en el número de contagios de Covid-19, se retomarán los cierres de negocios y se limitará la movilidad de los ciudadanos. " Si vamos a cerrar más establecimientos, vamos a volver a como estábamos en (la) etapa inicial de la pandemia, vamos a ser mucho más estrictos o, incluso, hacerlo con la Policía”, explicó. Además, Manuel de la O aseguró que no se descarta la posibilidad de utilizar la fuerza pública para hacer cumplir las medidas de distanciamiento social o atender el desacato por la reapertura de comercios. “Este repunte de casos lo atribuimos al incremento en la movilidad de las personas; he observado también que se han relajado las medidas de prevención. Algunas personas andan en la Plaza Morelos como si nada pasara”, advirtió. El titular de la Secretaría de Salud aseguró que este próximo jueves estarán analizando, junto con el Consejo de Seguridad de Salud, las medidas que se tomarán para aplicarlas en las próximas semanas. “He hablado con directores de hospitales públicos y privados, en todos se nos está incrementando la ocupación, tenemos que ser más estrictos. Observen lo que ha sucedido en otros países”. La Secretaría de Salud de Nuevo León dio a conocer que, por segundo día consecutivo, se registraron más de 30 fallecimientos, pues en tan sólo un día 36 personas perdieron la vida a causa de la Covid-19, cifra que no se reportaba desde mediados del mes de septiembre. En cuanto a las hospitalizaciones, se registró una octava alta diaria, alcanzando mil 162 hospitalizaciones, dando así una ocupación hospitalaria del 54 por ciento, colocando el estado en un nivel de riesgo alto.

