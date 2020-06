Nuevo León 17 de Junio del 2020 Congreso de Nuevo León aplaza sanción al Bronco La Comisión Permanente votó en contra de un periodo extraordinario, anulando los planes de la Comisión Anticorrupción de llevar al Pleno esta semana la discusión sobre la destitución e inhabilitación del gobernador. Por

El Congreso de Nuevo León aplazó, nuevamente, la votación del dictamen de sanción al gobernador Jaime Rodríguez y a su secretario de Gobierno, Manuel González, por el caso de las “Broncofirmas”. La Comisión Permanente votó en contra de un periodo extraordinario, anulando los planes de la Comisión Anticorrupción de llevar al Pleno esta semana la discusión sobre la destitución e inhabilitación de los funcionarios estatales. Samuel García, senador por Movimiento Ciudadano y promotor de la denuncia original que derivó en la sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en contra de Rodríguez y González, dijo que la bancada del PAN y de Morena bloquearon las condiciones para emitir una sanción. Agregó que el Congreso podría ser castigado por incurrir en desacato por cuarta ocasión. La Sala Regional del TEPJF deliberó la culpabilidad del “Bronco” y de su secretario de Gobierno por desvío de recursos públicos a la campaña presidencial de Rodríguez Calderón desde mediados del 2019. Sin embargo, el tribunal se abstuvo de emitir una sanción por considerar que no tenía facultades constitucionales para ello. En ese sentido, instó al poder legislativo de Nuevo León a definir el castigo, que puede ser desde el apercibimiento, amonestación y multa, hasta la suspensión, destitución e inhabilitación. La bancada de Movimiento Ciudadano ha cabildeado a favor de la destitución e inhabilitación de Rodríguez y González. Los legisladores del PRI y de Morena, que durante meses mantuvieron una posición ambigua al respecto, han hecho saber, recientemente, que apoyan el dictamen propuesto originalmente por la Comisión Anticorrupción, que preside Arturo Bonifacio de la Garza, diputado por Movimiento Ciudadano. Estas tres bancadas reúnen 21 de los 22 votos necesarios para avalar la sanción en el Pleno. El fin de semana, una coalición de diputados del PAN y del PT desecharon el dictamen de la Comisión Anticorrupción que contemplaba la destitución e inhabilitación del gobernador y el secretario del Gobierno. Se votó, en cambio, a favor de un nuevo dictamen que contemplaba un castigo leve de amonestación y multa. No obstante, este documento no fue avalado por el Pleno. El lunes, el presidente de la Comisión Anticorrupción circuló nuevamente un dictamen que contempla la sanción más grave para los funcionarios estatales. El diputado de la Garza convocó a votar el documento esta semana, pero la cancelación del periodo extraordinario modificó la programación de la votación. En caso de que el Congreso apruebe la destitución e inhabilitación del gobernador de Nuevo León, la sanción entrará en vigor hasta que la Suprema Corte de Justicia resuelva una suspensión relacionada al caso que el ex ministro Eduardo Medina Mora le concedió a Rodríguez Calderón.

× Galeria Previous Next