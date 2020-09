Nuevo León 08 de Septiembre del 2020 A pesar de las crecientes cifras de contagio, abren gimnasios en Nuevo León Según el gobernador Jaime Rodríguez Calderón solo se permitiría la reapertura de este tipo de negocios cuando el semáforo Covid-19 tuviera el mayor número de indicadores en verde, pero durante la semana 35 de esta pandemia solamente se mostraron 2 indicadores en rojo, 3 naranjas, 2 amarillos y 3 verdes. Por

La cifra de contagios por Coronavirus en Nuevo León inició el mes de Septiembre con más de 500 casos diarios, aun así las autoridades estatales decidieron iniciar con la llamada reactivación económica. Según las cifras de la Secretaría de Salud de Nuevo León en los primeros siete días del mes en curso se han registrado 2 mil 793 muertes y se han sumado 53 mil 807 casos positivos desde que se tuvo el primer contagio el 11 de marzo del presente año. A pesar de esto desde el pasado viernes 4 de septiembre se dio luz verde para la reapertura de negocios como gimnasios, casinos, cines , restaurantes, salas de masajes, centros de eventos sociales. Según el gobernador Jaime Rodríguez Calderón solo se permitiría la reapertura de este tipo de negocios cuando el semáforo Covid-19 tuviera el mayor número de indicadores en verde, pero durante la semana 35 de esta pandemia solamente se mostraron 2 indicadores en rojo, 3 naranjas, 2 amarillos y 3 verdes. Para permitir la operación de los negocios se estableció un protocolo de salubridad que todos los establecimientos deben de respetar cuyas medidas van desde permitir un aforo del 30 por ciento de su capacidad, no permitir el acceso adultos mayores y menores de 12 años, así cómo hacer obligatorio el uso de cubrebocas, gel antibacterial y en guardar distancia de 1.5 m entre los asistentes a estos negocios. Pero según la propia Secretaría de Salud del estado al permitir esta reactivación económica se podría presentar un rebrote en los contagios de covid-19 en tan solo un mes. Y esto se debe a que muchas de las personas que están aprovechando la apertura de lugares de esparcimiento no respetan las medidas sanitarias, además que la misma Organización Mundial de la Salud (OMS), ha asegurado que el virus de la Comvid- 19 sobrevive hasta 72 horas en superficies de plástico y acero inoxidable, menos de 4 horas en superficies de cobre y menos de 24 en superficies de cartón. Por lo que si no se tienen los cuidados y la limpieza adecuada en cines, gimnasios, casinos, centros comerciales etcétera, la curva de contagios el lugar de aplanarse se incrementará aún más en Nuevo León. El cierre estos establecimientos desde les mes marzo que se dio el primer caso de Coronavirus en la entidad causó estragos fuertes en la economía local, pues se estima que en el primer semestre del año se perdieron 63 mil 400 empleos formales y los sectores más afectados fueron los de servicios con 50 por ciento, construcción 19 y manufactura 19 por ciento, según los indicadores económicos del estado, de la Secretaría de Economía y Trabajo estatal. Sin duda alguna esta reapertura beneficiará a la economía del estado, pero si no se realiza de una forma adecuada afectará la salud de Nuevo León.

