Nuevo León pide a SCT no olvidar obras

Nuevo León 14 de Septiembre del 2020

Uno de los sectores más castigados en Nuevo León con el presupuesto federal para el año 2021 es el de las obras públicas, pues la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) no contempla en su plan de trabajo otorgar recursos al estado. Ante esto Humberto Torres, Secretario de Infraestructura de Nuevo León, demandó la necesidad de que el estado tenga recursos suficientes para terminar los proyectos que ha dejado inconclusos la SCT. El funcionario informó que se formará un equipo con los diputados federales por Nuevo León para que los proyectos que están en curso no se queden sin aportaciones. Una de las primeras acciones que se realizará será conciliar un acuerdo con el delegado estatal de la SCT Ramón Mancillas para analizar esta situación. Torres advirtió que no inyectar recursos las obras inconclusas podría afectar severamente al estado, pues aún no han llegado los recursos para realizar las reparaciones de los daños causados por el huracán "Hanna", los cuales ascienden a los 120 millones de pesos y el 50 por ciento debe ser aportado por la federación. Entre las obras que la SCT tiene pendientes en Nuevo León se encuentran: -El paso a desnivel en la carretera Nuevo Laredo que tiene un avance del 50 por ciento y requiere una inversión total de 166 millones de pesos. -La gaza que conectará la Autopista del Aeropuerto como la Av. Miguel Alemán que solo presenta un avance del 30 por ciento y requiere 148.2 millones de pesos. -El mantenimiento de las autopistas Matehuala-Saltillo y Saltillo-Laredo, así como reparaciones en caminos rurales de la entidad, cuyo costo asciende a los 166 millones de pesos. -El paso superior vehicular sobre la Av. Morones Prieto a la altura de la Calle José Calderón, con una inversión de 252.6 millones de pesos. Mientras que las obras que no se podrán realizar el próximo año debido a la falta de recursos federales son la tercera etapa del Periférico de Juárez-Allende, con una inversión de mil 500 millones de pesos de que saldría del Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin). Así como la a primera etapa de modernización del Sistema Integral de Tránsito Metropolitano (Sintram),es decir la semaforización de las principales avenidas de la ciudad, pues se necesita un presupuesto de 400 millones de pesos El proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) de la SCT tiene previsto gastar casi 31 mil 375 millones de pesos el próximo año, pero en el desglose de las inversiones no se contempla a Nuevo León, lo que deja al estado sin poder avanzar en las obras pendientes ni realizar nuevas.

