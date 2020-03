La red facturera del Bronco

Ésta es la “BroncoRed”, el esquema multimillonario de lavado de dinero que tiene como eje central a la empresa que financió la operación de recolección de firmas para la campaña presidencial de Jaime Rodríguez Calderón, ATTAR 2715 SC.

Se trata de una estructura de evasión fiscal de más de 100 sociedades, que ha realizado alrededor de 70 mil transacciones y que sus cinco entidades principales registran un flujo de 5,381 millones de pesos en entradas y 5,940 millones de pesos en salidas.

Código Magenta tuvo acceso a documentos que conectan a esta empresa vinculada al “Bronco” con una compleja red de compañías constructoras, desarrolladoras inmobiliarias, aseguradoras, consultorías y firmas de gestión de recursos humanos que simulan operaciones entre empresas fantasma que se dedican a vender facturas y sociedades reales como Actinver Casa de Bolsa, la Cooperativa Cruz Azul o Lechera Tamariz, una de las empresas de la familia Maurer de Puebla.

Y al centro de todo está ATTAR 2715, una de las tres sociedades que transfirieron 6.6 millones de pesos a 1,035 tarjetas de dispersión de Banorte, BBVA, Citibanamex y Saldazo Oxxo que fueron utilizadas por auxiliares de la campaña presidencial del “Bronco” para recolectar firmas.

Todo esto quedó asentado en una sentencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación que pidió sancionar al “Bronco” por el desvío de recursos públicos y por presionar a funcionarios del Estado a colaborar en su campaña. Por ello, el gobernador está al borde de la destitución, ya sea que esto se concrete a través de un juicio político o de un proceso sancionador especial del Congreso de Nuevo León.

El financiamiento de la operación de recolección de firmas es sólo la punta del iceberg de una red multimillonaria de blanqueo de capitales. Entre el 2016 y el 2018, ATTAR 2715 recibió transferencias bancarias por 1,442 millones de pesos y envió 1,382 millones de pesos.

¿A dónde fue el dinero? Además de comprar un Lamborghini Huracán Coupé color rojo modelo 2018 con un valor de 4.9 millones de pesos; la mayoría llegó a otras empresas fachada cuya función es triangular recursos para borrar el rastro original de esos 1,382 millones de pesos.

Gran parte del dinero tuvo como destino entidades clave que podrían arrojar luz sobre la relación entre las redes factureras y el financiamiento ilegal de campañas políticas.

Entre 2016 y 2018, ATTAR 2715 realizó retiros en efectivo por 20 millones de pesos. También envió 17 millones de pesos al Sindicato Industrial de Trabajadores Mártires de Cananea de la CROC y 7.2 millones de pesos a Vicente Miguel Garibay Terrazas, ex candidato del Partido Verde a la diputación local del distrito 9 en Chihuahua.

Además, la empresa vinculada al “Bronco” transfirió 36.6 millones de pesos a Global Gesori Seguridad Privada y Traslado de Valores. Se trata de la misma compañía que, a cinco días de la elección presidencial de 2018, intentó llevar 20 millones de pesos en efectivo a la Av. Insurgentes Norte número 59 en la Ciudad de México, la dirección de Comité Ejecutivo Nacional del PRI. La información se volvió pública porque dos personas fueron detenidas por la policía capitalina y el comprobante de servicio de valores de tránsito indicaba que el dinero debía llegar a la sede del entonces partido en el poder.

El “facturero” más grande de México

Este tipo de operaciones de la “BroncoRed” son el resultado final de un complejo esquema de lavado de dinero que, de acuerdo a fuentes cercanas al asunto, habría sido diseñado por uno de los presuntos factureros más importantes del país: Sergio Castro López, un empresario del sector del outrsourcing que tuvo que exiliarse en América Central por una investigación en su contra llevada a cabo por el SAT y la Unidad de Inteligencia Financiera en el gobierno de Felipe Calderón.

Castro López habría regresado a México hace un par de años y habría instalado su centro de operaciones en Puebla. Una investigación del diario The New York Times lo vincula con probables actividades de blanqueo de capitales a favor de los ex gobernadores Pablo Salazar Mendiguchía, de Chiapas, y Mario Marín, de Puebla.

Durante los sexenios del PAN, Castro López y sus socios, los hermanos Álvarez Puga, fueron señalados como los factureros por excelencia de la clase política mexicana. El despacho Álvarez Puga y Asociados contaba con colaboradores como el hijo del ex secretario de Gobernación, Santiago Creel.

Sergio López Castro y la “BroncoRed”

Existen fuertes indicios de las huellas de Sergio Castro López en la “BroncoRed”. Un gran número de las empresas fantasma relacionadas con ATTAR 2715 han promovido amparos contra auditorías fiscales del administrador del SAT en Puebla. Es el caso de Argema Consultores SC.

Por otro lado, la Cooperativa Cruz Azul, que dirige el empresario Guillermo Álvarez, es una de las entidades más activas de este esquema de lavado de dinero: ha enviado 178.5 millones de pesos a sociedades relacionadas con ATTAR 2715 e incluso emitió un Comprobante Fiscal Digital por 29.8 millones de pesos a favor de esta empresa vinculada al “Bronco”.

Hace una década, las autoridades hacendarias documentaron la estrecha cercanía entre Sergio Castro López y la Cooperativa Cruz Azul. De hecho, en el 2011, el SAT inició una investigación contra el Club Cruz Azul, el Club Puebla y el Club Indios de Ciudad Juárez por su presunto involucramiento en un esquema de blanqueo de capitales del futbol mexicano relacionado con Inteligencia de Negocios, la firma de consultoría de Castro López.

¿Cómo opera la red facturera de ATTAR 2715 SC?

La “BroncoRed” podría ser la nueva ópera prima de quien fuera el facturero más importante de México. ATTAR 2715 obtuvo ingresos de 1,442 millones de pesos entre 2016 y 2018 que fueron procesados por una estructura de triangulación que opera de la siguiente manera:

Alrededor de ATTAR 2715 existen cinco nodos centrales con operaciones independientes que realizan envíos y depósitos de transferencias bancarias con cientos de empresas, personas y sociedades. Una parte importante de estas transacciones “independientes” las realizan con empresas que aparecen una y otra vez en los distintos nodos centrales. Es decir, son sujetos recurrentes relacionados con ATTAR 2715. Por ejemplo, la Cooperativa Cruz Azul aparece como sujeto recurrente en los cinco nodos centrales.

El primer nodo central conectado a ATTAR 2715 es Servicios Profesionales de Asesorías de Soluciones Empresariales Metropolitanas SC, una sociedad que obtuvo contratos públicos con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social y con la Secretaría de Comunicaciones y Transportes en 2015. Este nodo reporta entradas por 1,361.5 millones de pesos, incluyendo una transferencia de 20.5 millones de Actinver Casa de Bolsa, y salidas por 1,649.5 millones de pesos.

El segundo nodo es Servicios Profesionales Baal SC, una empresa que obtuvo un contrato con el Instituto Nacional de Bellas Artes en 2014, y que registra 1,215.5 millones de pesos en entradas y 1,649.5 millones de pesos en salidas.

Estos dos primeros nodos cuentan con transferencias enviadas desde Pasteurizadora Maulec S.A. de C.V. por 81.4 millones de pesos. Se trata de una empresa propiedad de la familia Maurer de Puebla, quienes han sido dueños intermitentes del club de futbol de esa ciudad. Esto es relevante porque Sergio Castro López ha sido muy cercano a la gestión del Club Puebla, en donde IDN incluso llegó a ser un patrocinador oficial.

El tercer nodo central conectado a ATTAR 2715 es BJ Bonilla y Asociados SC, que reporta entradas por 1,210 millones de pesos y salidas por 674.5 millones de pesos. Esta sociedad cuenta con operaciones cruzadas de Juan Christian Carmona Barón, miembro del consejo de Grupo Nadro, una de las firmas farmacéuticas más importantes del país.

El cuarto nodo es Menchaca Pérez y Asociados, la firma que representó a Gilberto Hirata Chico, el ex alcalde de Ensenada que fue inhabilitado por el desvío de 168.9 millones de pesos. Como parte de la BroncoRed, el despacho registra 1,020 millones de pesos en depósitos de transferencias bancarias, incluida una orden enviada desde la Tesorería de la Federación por 24.7 millones de pesos, y reporta salidas por 1,507 millones de pesos.

El quinto nodo es Argema Consultores SC, en el que se detectaron 574.5 millones de pesos en entradas y 500 millones de pesos en salidas.

¿De dónde salió el dinero?

El proceso de esta red de lavado de dinero no es lineal. ATTAR 2715 no siempre es el destino final. El envío y recepción de transferencias bancarias fue un proceso dinámico y constante que eventualmente llamó la atención de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto.

Esta dependencia ha iniciado una cruzada contra las empresas factureras del país, con especial énfasis en aquellas que operaban para financiar campañas políticas de manera ilegal.

Por eso, la BroncoRed es tan relevante, porque aquí está la intersección de la élite política y los negocios al amparo del poder público.

En el Congreso de Nuevo León se habla de que Jaime Rodríguez Calderón está al borde de la destitución. Las revelaciones de la BroncoRed tienen el potencial de hacer menos difícil ese proceso.

La estructura de ATTAR 2715 quedó al descubierto. La siguiente interrogante es el origen de los 1,442 millones de pesos que llegaron a esta empresa. ¿De dónde salió el dinero? ¿Del gobierno de Nuevo León, de poderosos patrocinadores que financiaron la campaña presidencial del “Bronco”, o de ambos?