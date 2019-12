Nuevo León 29 de Noviembre del 2019 #LordExAlcalde vuela por encima de la ley Heliodoro Treviño, ex edil de Salinas Victoria, NL, insultó, agredió y amenazó a un policía que lo detuvo por conducir alcoholizado… y no pasó nada. Por

Heliodoro Gerardo Treviño Gutiérrez se llama el fino sujeto que protagonizó el video más viral de la semana en Monterrey y su zona metropolitana. Y él, al parecer, vuela por encima de la ley. Porque Helio, como le dicen sus amigos, puede conducir alcoholizado, insultar, agredir y amenazar a policías, además de recibir sueldo del erario sin ir a trabajar. Y no pasa nada El ex alcalde del municipio de Salinas Victoria, Nuevo León y miembro querido de una facción priísta local, fue detenido el martes por la noche cuando conducía alcoholizado por el municipio de Apodaca. Insultó a los oficiales e intentó usar sus influencias. Sin embargo, los uniformados no se dejaron intimidar. Solo en el transcurso del video de su detención, que se volvió viral, se pudieron contabilizar al menos cinco faltas. Insultó a policías 24 veces, agredió físicamente a un uniformado en tres ocasiones, desacató las órdenes de la autoridad al menos nueves veces. Además de que condujo en aparente estado de ebriedad y llevaba bebidas abiertas dentro del vehículo. Y como si eso no fuera poco, #LordExAlcalde, además, recibía una nómina en el gobierno municipal de Apodaca, N.L.… sin ir a trabajar. O sea, que hasta este martes, Helio era un aviador en el gobierno del priista César Garza Villareal. Según datos obtenidos por transparencia, Treviño Gutiérrez ostentaba en septiembre dos puestos, por los que recibía mensualmente más de 60 mil pesos. Y al parecer, es plurifuncional, pues no solo era Director de Procesos Legales en la Secretaria de Seguridad Pública y Vialidad. Sino que también se desempeñaba como Director de Vinculación en la Secretaría de Desarrollo Urbano. Solo que no se desempeñaba, ni como eso, ni como lo otro. Pues el medio local El Horizonte constató que nadie en estas dependencias conocía a Treviño Gutiérrez, quien por cierto fue supuestamente dado de baja el mismo día de su zafarrancho viral. Y como ya dijimos, no pasó nada. Sí, el gobierno de Apodaca afirmó que sus policías decomisaron el vehículo y detuvieron a #LordExAlcalde, pero fuentes consultadas por El Horizonte revelaron que eso es falso. "Helio nunca estuvo detenido”, citó el diario. Apenas unas horas después del escándalo, #LordExAlcalde presumió su libertad en Facebook. Cientos de amigos le aplaudieron su hazaña. Y este viernes, #LordExAlcalde pidió perdón. En un video en Facebook, dijo que venía tomándose unas cervezas y que “seguramente eso derivó en tener una discusión acalorada” Pero lo que a muchos indigna, es que, al final, como siempre, no pasó nada. ¿En qué faltas incurrió #LordExAlcalde? Si Treviño Gutiérrez ya no es servidor público, se pudiera dar el caso de la delito de resistencia de particulares previsto por el artículo 182 del código penal del estado. Según fuentes legales consultadas por este medio, injurias (art. 342 del Código Penal de Nuevo León), amenazas (291 CPNL) y golpes (338 CPNL) no podrían darse en lo individual ya que se incluyen en el tipo penal de resistencia de particulares. Ahora bien si el policía agredido resultó con lesiones pudiera darse un delito cometido contra instrucciones oficiales y servidores públicos previsto por el art. 191, pero para ello habría que primero verificarse la existencia de una lesión y valorar el grado de la misma. En cuanto a violación al reglamento de tránsito, sería evidentemente por el estado de intoxicación y se haría acreedor a una multa y suspensión de la licencia de conducir (art 51, 166). Lo que aún queda en el aire es si Treviño Gutiérrez era o no funcionario al momento de su detención. De haberlo sido, los delitos de injurias, amenazas y golpes podrían darse en lo individual. Y de las faltas emanadas por su condición de aviador en la nómina del municipio de Apodaca… de esas ya ni hablamos.

