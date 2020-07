mundo 09 de Julio del 2020 Venezuela quedó fuera de la agenda bilateral en Washington Los temas que tienen que ver con América Latina no tuvieron espacio dentro de la cumbre entre Donald Trump y López Obrador Por

Durante la reunión que sostuvieron Donald Trump y Andrés Manuel López Obrador hubo un tema que no salió a relucir: Venezuela. Inclusive, la no inclusión de lo que atañe a la nación sudamericana en la cumbre, rompió una costumbre que había tenido Trump con sus homólogos de América Latina, cuando hablaba sobre los temas de la región. Pese a versiones indican que Mike Pompeo, secretario de Estado estadounidense trató de poner el tema “espinoso” sobre la mesa, inclusive por un retiro de 9 mil 500 soldados por parte de Estados Unidos en Alemania, con destino a América Latina. Sin embargo, no hubo respuesta alguna por parte del gobierno mexicano. López Obrador y su administración ha caracterizado su apoyo a Venezuela y ha sido defensor de la libre determinación de los pueblos, una postura que se comprende tras no haberse hablado sobre la nación que dirige Nicolás Maduro.

