mundo 03 de Agosto del 2020 TikTok: el enemigo perfecto de Donald Trump Existen dos razones por las cuales Donald Trump convirtió a TikTok en su enemigo de la semana. Por

Sí, Donald Trump quiere a TikTok fuera de Estados Unidos. ¿Pero por qué si es una red social tan divertida? Bueno, pues porque esta decisión le permite declarar no solo una, sino dos guerras: Una a los chinos y la otra a sus opositores dentro de Estados Unidos. Y es que desde hace tiempo, expertos aseguran que TikTok podría representar un riesgo a la seguridad nacional de Estados Unidos dado que es propiedad de la megacompañía china ByteDance. Porque si bien la tensión entre Estados Unidos y China ha ido incrementando últimamente por varios motivos, el dominio de la tecnología es quizá la batalla más importante de esta nueva Guerra Fría entre ambas potencias mundiales. Y esa tensión es algo que Trump no va a desaprovechar rumbo a su reelección presidencial. Porque, como va el dicho, en Estados Unidos, si un presidente quiere reelegirse, lo mejor que puede hacer es declarar un guerra. ¿Pero por qué declarar una sola guerra si se pueden declarar dos? Así es, en Estados Unidos, TikTok se distingue por algo más que sus videos chistosos: y ese es su contenido político. Porque aunque no lo creas, la aplicación de origen chino se ha convertido en una de las herramientas principales de activistas en pro de los derechos de las minorías, la desigualdad económica y otras causas progresistas contrarias a la agenda de Donald Trump. “TikTok es para Black Lives Matter lo que Twitter fue para la Primavera Árabe”, le dijo un exitoso creador de contenido a The New York Times. Y eso la vuelve un blanco para el inquilino de la Casa Blanca. Por eso, TikTok es el enemigo del momento de Donald Trump. Y aunque no queda claro si el mandatario tiene las facultades para sacarla de Estados Unidos o de obligar a ByteDance a venderla… lo que sí es evidente, es que TikTok ya se politizó.

× Galeria Previous Next