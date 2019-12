Ratifican condena de Lula en Brasil y extienden sentencia de 12 a 17 años de prisión

La justicia brasileña ha aumentado la pena de 12 a 17 años de prisión contra el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de corrupción y lavado de dinero. Lula es señalado por supuesto beneficio económico de las obras de una propiedad de un municipio de Sao Paulo, además de enfrentar otros seis procesos abiertos. El pasado 9 de noviembre salió de la cárcel tras permanecer recluido desde abril de 2018, pues un juez consideró inconstitucional estar en prisión en segunda instancia, hasta antes de agotar todos los recursos legales. No obstante, el aumento a la sentencia podría ser el primer paso para volver a ser encarcelado, aunque ésta podría ser apelada. “Ganaré cada proceso contra mí desenmascarando sus mentiras. Mi inocencia está probada en el expediente del caso. No tienen pruebas, lo que tienen es una tesis: que Lula no puede ser liberado", publicó Lula en redes sociales. Da Silva ha regresado al centro de la agenda política con una postura agresiva frente al gobierno de Jair Bolsonaro, de quien dijo “la democracia representa un estorbo”.