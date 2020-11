mundo 04 de Noviembre del 2020 Oregon descriminaliza todas las drogas Justo como lo hizo en 1973, el estado del noroeste de la Unión Americana dibuja una nueva frontera en política de drogas. Por

En Estados Unidos pareciera que decsriminalizar la mariguana ya está pasado de moda. Hoy, la siguiente frontera es descriminalizar todas las drogas ilegales. Y es que los electores de Oregon, al noroeste de Estados Unidos, votaron este martes a favor de descriminalizar todas las drogas ilegales, así como a favor de legalizar el uso de psilocibina (el ingrediente activo de los hongos alucinógenos) para el tratamiento de padecimientos mentales. Ambas medidas, reporta The Wall Street Journal (WSJ), son las primeras de su tipo en cualquier estado del país y representan “la siguiente frontera” en la relajación de las políticas de drogas, más allá de la mariguana. Con resultados del 76% por ciento de las casillas este miércoles por la mañana, 59% de los oregonianos aprobaron la Medida 110, un referéndum para descriminalizar las drogas; y 56% votaron por la Medida 100, relacionada a las terapias de con psilocibina, reportó The Associated Press (AP). “Hay muchos paralelos entre los que Oregon está haciendo ahora y lo que los estados comenzaban a hacer en torno a la mariguana hace 40 años”, le dijo el profesor de Derecho de la Universidad Vanderbilt, Robertas Mikos, al WSJ. “A menos que el cielo no se caiga en Oregon, otros estados podrán seguirle”. También este martes, los votantes en el Distrito de Columbia (donde está ubicada la capital Washington D.C.) aprobaron una medida que descriminaliza la psilocibina. Con un 61% de las casillas reportadas, el apoyo fue de 76%, de acuerdo con AP. ¿De qué sustancias se trata? La Medida 110 de Oregon establece multas de hasta 100 dólares o una evaluación médica a cualquier persona que tenga en su posesión cualquier sustancia controlada, como la heroína, cocaína y metanfetaminas. También establece un nuevo sistema estatal de tratamiento de adicciones, financiado en parte por la recaudación fiscal a partir de las ventas de mariguana legal. Los impulsores de la Medida 110, incluyendo al Partido Demócrata de Oregon y a la Unión Americana por las Libertades Civiles de Oregon, dijeron que la gente que padecía de adicciones deberían tener mayor acceso a la rehabilitación y no deberían enfrentar castigos penales. Cabe recordar que Oregon fue el primer estado en descriminalizar la posesión de cannabis -por razones similares- en 1973. Por otra parte, la Medida 110 le otorga al departamento estatal de salud pública dos años para desarrollar un marco regulatorio, así como para crear un programa destinado a manufacturar y distribuir psilocibina a adultos mayores de 21 o a aquellos que busquen terapia psicológica con un profesional de la salud.

