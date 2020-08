mundo 20 de Agosto del 2020 Obama: “Trump no ha estado a la altura del trabajo” El primer presidente estadounidense de origen afroamericano criticó la administración de Donald Trump y dijo que ha hecho de la Casa Blanca un reality show. Por

El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, criticó la administración de su sucesor, Donald Trump, al considerar que su trabajo no ha estado a la altura de las exigencias de la ciudadanía. Obama pronunció un discurso en el marco de la convención que el partido Demócrata lleva a cabo y advirtió que Trump antepone su reelección por encima de la democracia. El primer presidente de origen afroamericano en la historia de Estados Unidos, fue duro al señalar que Trump ha sido el responsable de la crisis del coronavirus que se ha desatado en el país y afirmó que ha hecho su administración una especie de Reality Show. “Este Gobierno ha demostrado que derribará nuestra democracia si eso es lo que hace falta para ganar. No se ha adaptado al trabajo porque no puede. Las consecuencias de ese fracaso son graves: más de 170 mil estadounidenses muertos por Covid-19”, consideró Obama.

