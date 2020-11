mundo 06 de Noviembre del 2020 "Callan" a Trump: ¿Censura o no? Las cinco cadenas de TV más importantes de EU interrumpieron un mensaje en vivo anoche de Donald Trump. Ahora la controversia es si hubo -o no- censura. Por

En un acto sin precedentes, cinco cadenas de televisión en Estados Unidos interrumpieron ayer un mensaje en vivo del presidente de Estados Unidos y candidato a la reelección Donald Trump. ¿La razón? Que Trump acusó una y otra vez de fraude en la elección, sin ninguna evidencia. “No existen votos ilegales que nosotros conozcamos. No hay una victoria para Trump que nosotros sepamos”, indicó Brian Williams de MSNBC. Otras cadenas, como CNN y Fox News, no interrumpieron la transmisión, pero lamentaron que el mandatario acusara sin fundamentos. “¡Qué noche más triste para Estados Unidos ver a su presidente acusar falsamente a la gente de intentar robarse las elecciones, intentar atacar así la democracia con su festín de mentiras! Mentira tras mentira tras mentira”, expresó Jack Tapper de CNN. La decisión de suspender la transmisión ha generado controversia. Los simpatizantes de Trump acusan una conspiración coordinada para censurar al presidente. Los detractores aseguran que ese hecho nada tiene que ver con la censura sino con la responsabilidad al informar. Y algunos más cuestionan por qué no se tomó esa misma decisión en 2016, cuando Trump hizo afirmaciones similares sobre la integridad de las elecciones pero al final terminó ganando. Al final, la decisión de las televisoras en Estados Unidos abre un nuevo debate también en México sobre el derecho de todos a la información y también, sobre la responsabilidad de los medios de comunicar con veracidad.

