Los temas que quedaron pendientes en la COP 25

Culpar a Ministra Schmidt y pedir su renuncia por lo ocurrido la COP 25 de una bajeza y mala fe repulsiva/China, Rusia, EEUU, Brasil son los países que vetaron la descarbonización/Que pude hacer Chile contra ese bloque? vivimos tiempos en que todo vale/sad but true — Jorge Schaulsohn B. (@jschaulsohn) December 15, 2019

Lamentamos la irresponsabilidad histórica de los países que han tratado de bloquear y secuestrar la #COP25 una vez más, a pesar del clamor de la sociedad en todo el mundo @jcdelolmowwf + info ⬇️https://t.co/zmbsqVyWz6 — WWF España (@WWFespana) December 15, 2019

Ahora sí, termina la Cumbre del Clima con un acuerdo en el que las empresas contaminantes han conseguido imponer sus intereses. Esta #COP25 deja demasiado trabajo pendiente y la emergencia climática no puede esperar un año más para resolverlo. 👇https://t.co/CsS4wbIsaE — Greenpeace España (@greenpeace_esp) December 15, 2019

Estos son algunos de los temas más importantes que quedaron sin respuestas en la cumbre climática de la Organización de las Naciones Unidas, COP 25.Los 200 países participantes no llegaron a un acuerdo para aumentar la ayuda financiera que los estados ricos aportan a los pobres, cuando son azotados por desastres naturales. No hay más apoyo a pesar de que en la última década los desastres naturales se convirtieron en la principal razón de desplazamiento interno . Cada año un estimado de 20 millones de personas tienen que abandonar sus hogares por inundaciones, terremotos y otras catástrofes. Y esto afecta a los más pobres. El 80% de los desplazados viven en Asia, donde habita ⅓ de las personas más desfavorecidas del mundo.A pesar de que fue la cumbre climática más larga de la historia, no definieron reglas para reducir las emisiones de carbono. Y eso que el carbono, mejor conocido como CO2, es el principal gas que causa el calentamiento del planeta. La meta del Acuerdo de París es que la tierra no se caliente más de 1.5 grados centígrados para el final del milenio… pero si seguimos así, un estudio de la ONU dice que vamos a llegar a los 3.2 grados centígrados. Mientras tanto a los países que más contaminan, China, Estados Unidos, India, Rusia y Japón, fueron señalados por no dejar que la discusión avanzara.Aunque la COP 25 llegó a un acuerdo titulado “Chile-Madrid Tiempo de Actuar”; los principales activistas en la materia no piensan que sea un avance importante.Incluso el Secretario General de la ONU, Antonio Guterres , se mostró decepcionado de los resultados. Y como la cumbre ya terminó... la discusión de temas importantes (como la regulación del carbono) tendrá que esperar hasta el siguiente año. Las expectativas para la COP 26, que tendrá lugar en Noviembre del 2o20, están altas.