mundo 29 de Abril del 2020 Gobierno de Estados Unidos aprueba prometedor tratamiento contra Covid-19 El Dr. Anthony Fauci explicó en conferencia de prensa que los resultados todavía están sujetos a una revisión científica más extensa. Sin embargo, sostiene que hay razones para ser optimista. Por

La Agencia de Drogas y Alimentos del gobierno de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) aprobó el uso de emergencia del Remdesivir, un tratamiento médico contra el Covid-19 que se encuentra en etapa experimental. La firma farmacéutica Gilead desarrolló el medicamento. El Dr. Anthony Fauci, el funcionario que está liderando la respuesta de la política sanitaria al SARS CoV-2 en Estados Unidos, explicó en conferencia de prensa que los resultados todavía están sujetos a una revisión científica más extensa. Sin embargo, sostiene que hay razones para ser optimista. Acompañado del presidente Donald Trump, Fauci dijo que el Remdesivir puede acortar en un tercio el tiempo de recuperación de pacientes no graves de Covid-19. “Aunque una mejora del 31 por ciento no parece un knockout de 100 por ciento, ésta es una prueba de concepto muy importante porque ha demostrado que la droga puede bloquear el virus”, indicó. Un día antes de la conferencia de prensa de Trump y Fauci, Gilead publicó un comunicado en el que admitió que, aunque el Remdesivir no contaba con licencia ni pruebas suficientes para garantizar su seguridad, los experimentos iniciales ofrecieron resultados positivos del tratamiento. Estudios sobre el Remdesivir paralelos a las pruebas de Gilead, han cuestionado la efectividad de este medicamento en pacientes graves con Covid-19. Un experimento realizado en China que fue reproducido por The Lancet argumenta que el tamaño de la muestra de las pruebas realizadas no permite tener información concluyente. La aprobación del Remdesivir de parte de la FDA coincide con una creciente presión de la administración de Donald Trump para reducir la escala de las medidas de contención del Covid-19 y reactivar la economía.

