mundo 26 de Octubre del 2020 Europa vuelve al confinamiento por rebrotes de Covid-19 De acuerdo a las autoridades, la evolución de la pandemia genera preocupación en 23 de los 27 países de la Unión Europea, además del Reino Unido

La alerta sanitaria por rebrotes de Covid-19 sigue más que viva en Europa, toda vez que en las últimas semanas se ha registrado un incremento en el número de contagios, por lo que el confinamiento es la única arma para combatirlo. Países como Francia e Italia, que han instaurado un toque de queda, además de Gales que convocó a un reconfinamiento general, más el aumento en las restricciones en zonas del Reino Unido y España, son algunas de las estrategias implementadas por los gobiernos europeos para buscar frenar una segunda ola de la pandemia. De acuerdo con el Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC), la evolución de la contingencia genera una “grave preocupación” en 23 de los 27 países que componen la Unión Europea (UE), sin dejar de lado al Reino Unido. Solo Finlandia, Chipre, Estonia y Grecia se mantienen fuera de dicho rango. Un mes atrás, únicamente siete países del Viejo Continente se encontraban en dicha lista roja. Una de las primeras llamadas de atención acerca de los rebrotes llegó por arte de Hans Kluge, director para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS), quien vislumbró un panorama poco alentador. “Se va a poner más difícil. En octubre, en noviembre, vamos a ver una mayor mortalidad… Es un momento en el que los países no quieren escuchar esta mala noticia y lo entiendo”. Y no es para menos. Según reportes de los propios ministerios de salud y TeleSur, una comparativa de los casos confirmados durante los últimos 15 días de septiembre y la primera quincena de octubre lo ratifica. Tan sólo en Reino Unido, el incremento en los casos fue del 200 por ciento, al pasar de 73,349 del 16 al 30 de septiembre pasado, a 220,358 del uno al 15 de octubre, es decir, 147,009 casos más. Misma situación presentaron países como Francia (46%), Rusia (64%), República Checa (146%), Italia (168%), Polonia (254%), Holanda (87%), Alemania (89%) y Rumania (84%), por citar algunos de los más significativos. “Demasiados países están experimentando un aumento exponencial de casos de Covid-19 y esto está llevando a que los hospitales y las unidades de cuidados intensivos estén cerca o hayan sobrepasado sus límites de capacidad y apenas estamos en octubre”, expresó el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en conferencia de prensa el pasado viernes. Sin embargo, desde agosto pasado, voces como la del epidemiólogo de la Oficina para Europa de la OMS, Richard Pebody, ya habían advertido el peligro que significaría un rebrote, sobre todo, al bajar la guardia en el distanciamiento social. “Estas incluyen una relajación en las medidas de distanciamiento social y la evidencia sugiere que hay brotes en algunos países que podrían estar impulsados en parte porque los jóvenes han bajado la guardia este verano”, refirió. Y en términos económicos, la situación no pinta bien, pues para la presidenta del Banco Central Europeo (BCE), Christine Lagarde, “la recuperación plena de la economía europea sólo acontecerá a finales de 2022”. Cabe destacar que hasta el momento, el número de casos en Europa supera los 8.2 millones y más de 258,000 personas han muerto a causa del Covid-19.

