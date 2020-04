mundo 22 de Abril del 2020 En conferencia con los hackers Zoom es una de las aplicaciones que más se ha descargado esta cuarentena… y también una de las que tienen más cuentas robadas que se venden en el mercado negro. Por

Sí, Skype quedó en el olvido. Y ahora, en tiempos del Gran Confinamiento, Zoom es una de las herramientas preferidas para acercarnos los unos a los otros. Solo que la aplicación también ha dejado a algunos indeseables acercarse demasiado. Este 15 de abril nos enteramos de que más de 500 mil cuentas de la plataforma de videollamadas más popular del momento están a la venta en los sitios más recónditos del internet. Así es, las direcciones de correo electrónico, contraseñas, URLs de reunión y clave de host de más de medio millón de usuarios se pueden comprar. Y muy barato. La empresa de seguridad cibernética Cyble reveló que en la dark web, -o web oscura- se ofrecen cuentas de Zoom por menos de un centavo de dólar cada una. De hecho, con mil dólares, la firma de ciberseguridad logró comprar cerca de 530 mil cuentas de dicha aplicación. ¿Qué significa esto? Que aquellas personas que compren esos datos podrían hacerse pasar por usuarios legítimos para espiar videollamadas, robar datos sensibles o simplemente para molestar. Pero quizá lo más grave es que podrían usar las contraseñas para acceder a otras cuentas y servicios de los usuarios. Porque aceptémoslo, la mayoría de nosotros reciclamos nuestras contraseñas aunque sepamos que no sea lo más recomendable. Esto preocupa, sobre todo, porque el número de usuarios de Zoom ha crecido de manera impresionante en los últimos meses. Empresas, gobiernos, universidades y muchas otras organizaciones lo han empezado a usar para continuar operando durante estas crisis sanitaria. Sin embargo, la falta de seguridad en Zoom ya provocó que algunos distritos escolares en Estados Unidos, así como el gobierno de la Ciudad de Nueva York, la compañía aeroespacial SpaceX, e incluso el FBI, prohibieran su uso. El problema es serio. Y es que “cada día es una crisis”. Sí, eso fue lo que admitió el CEO de Zoom, Eric Yuan, a NBC News. Solo que el infortunio de Zoom no es un hecho aislado. La Europol, en un reporte publicado el 24 de marzo, señala que los criminales cibernéticos han sido “rápidos para aprovechar las oportunidades y explotar la crisis”. Y la empresa de seguridad Norton refiere que los ciberdelincuentes están aprovechando la emergencia para engañar a las personas con supuestos comunicados oficiales y así poder instalar malware en sus dispositivos. “A todas las compañías les está sucediendo esto todos los días”, le dijo Alex Stamos, ex jefe de Seguridad de Facebook, a NBC News. Y solo porque Zoom es muy popular actualmente, afirma el experto, es que la gente le está poniendo atención. Aun así, la próxima vez que uses Zoom, fíjate bien si no hay algún invitado desconocido que también esté poniendo atención. Y cambia tus contraseñas.

× Galeria Previous Next