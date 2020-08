mundo 19 de Agosto del 2020 Demócratas se unen VS Trump El Partido Demócrata en EU aprendió la lección de 2016: o se unen a pesar de sus diferencias… o se atienen a las consecuencias. Por

Los liderazgos del Partido Demócrata en Estados Unidos mostraron su fuerza y determinación con una elocuencia nunca antes vista. A diferencia de 2016, cuando la elección interna entre Hillary Clinton y Bernie Sanders dividió al partido entre conservadores y radicales; hoy, los demócratas saben a lo que se enfrentan. Y -ahora sí- se lo tomaron en serio. El mensaje fue más que claro: o se unen contra Trump, o Estados Unidos como lo conocemos, no sobrevivirá. La urgencia de frenar a un presidente que ha puesto de cabeza a la superpotencia mundial logró incluso poner del mismo lado a los más tradicionales del partido y a los demócratas más progresistas. Aún con 9 puntos de ventaja sobre Donald Trump -según las encuestas- el Partido sabe que no puede relajar el paso. Y como quedó de manifiesto durante la Convención de este lunes, los demócratas saben que la unión hace la fuerza, a pesar de la creciente brecha ideológica entre sus miembros. Donald Trump no creó la división inicial. La división creó a Trump. Él solo la empeoró. Y de mantenerse así, Trump muy probablemente tendrá que decir adiós.

