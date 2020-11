mundo 03 de Noviembre del 2020 ¿Cuándo conoceremos los resultados de la elección en EU? Si pensabas irte a dormir este martes sabiendo quién será el próximo presidente de Estados Unidos, piénsalo dos veces. Por

Ya lo sabemos: esta elección no es como ninguna otra. Y es verdad. Sobre todo porque, a diferencia de otras contiendas electorales, esta muy probablemente se distinguirá por la tardanza en el resultado final. En pocas palabras, nadie sabe exactamente cuándo se dará a conocer el resultado final, aunque todo mundo sí sabe algo: no será ni hoy ni mañana temprano. ¿Por qué? Porque un número sin precedente de estadounidenses -97.1 millones hasta este lunes, más del doble de 2016- han votado por correo debido a la pandemia. Algunos estados contarán boletas entregadas después de la elección, si cuentan con una fecha límite bien marcada. En el estado de Washington, por ejemplo, las boletas por correo pueden ser contadas hasta el 23 de noviembre. En Alaska, los funcionarios electorales no comenzarán a contarlas sino hasta el 10 de noviembre. Cabe mencionar que ambos estados son relativamente poco importantes para el resultado final de la carrera presidencial. Después de todo, Washington es firmemente demócrata y Alaska sólidamente republicano. Sin embargo, los “estados indecisos” también tendrán dificultades para reportar resultados de manera rápida. En Pensilvania -estado clave para ambos Biden y Trump- las boletas enviadas por correo podrán ser contadas hasta tres días después del cierre de casillas. Esto tras una batalla que llegó hasta la Suprema Corte. En Michigan, el procesamiento de boletas no comenzará hasta el día de la elección, lo que podrá causar retrasos. Además, las precauciones a causa de ña pandemia también provocarán largas filas en las casillas debido al distanciamiento social, lo cual alentará el proceso. La elección de 2016 culminó a las 02:30 horas del Este tras una victoria en Wisconsin que le dio a Donald Trump más de los 270 votos electorales que necesitaba para vencer a Hillary Clinton. Como ya mencionamos, este año no será igual.

