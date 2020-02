Coronavirus ataca por cielo, mar y tierra

A los enfermos ya los bajaron del barco, pero a los demás, el Ministerio de Salud japonés los mantienen en cuarentena. Solo a los mayores de 80 años que no son portadores, les permitieron bajar del crucero para terminar su cuarentena en tierra.

Wuhan, ciudad fantasma. Imágenes de dron de @LeoRamirezAFP muestran lo desierta y aislada que quedó esta ciudad ubicada en el centro de China a raíz de medidas por el #coronavirus #AFP pic.twitter.com/E5X7pCLaBd — Agence France-Presse (@AFPespanol) January 29, 2020

El coronavirus, bautizado como Covid-19, continúa avanzando. En el mar sucede el brote más grande fuera de China. El crucero Diamond Princess, de la compañía británica Princess Cruises, está varado en la costa de Yokohama, Japón. De los 3,700 pasajeros, al menos 174 fueron diagnosticados como portadores del virus.El testimonio de un matrimonio mexicano, José Antonio y Lissa, contaron que nadie (ni la compañía naviera) esperaba que sucediera algo así. “Estamos muy agradecidos con la compañía, sabemos que fue un impacto tremendo para todo mundo. Han estado trayendo 3 veces el alimento a cada uno de nuestros camarotes, es como si estuviéramos, parece que estuviéramos en prisión”, dijo José Antonio . Pero el caso del Diamond Princess no es aislado, el coronavirus también ha cambiado los planes de otros cruceros, como el Westerdam. Mil 450 pasajeros partieron el 1 de febrero de Hong Kong y ni en Japón, ni en Taiwán, ni en Guam, ni en Filipinas les dejaron desembarcar por la sospecha de un caso de coronavirus a bordo. Fue hasta hace un par de horas que tocaron tierra en Camboya. En el cielo, el virus hizo que algunas compañías como British Airways y American Airlines suspendieran sus vuelos a China, Shanghái y Hong Kong. En el caso de la empresa británica reanudará sus rutas hasta finales de marzo. En México y Estados Unidos se levantó la recomendación de no viajar a China a menos de que sea estrictamente necesario. Para quienes a pesar de la crisis siguen viajando, las revisiones aduaneras y sanitarias son estrictas. Pero suspender la movilidad humana no es todo, los expertos temen que el virus también interrumpa la movilidad de los billetes. Las proyecciones esperan que el coronavirus frene el crecimiento económico global en un 0.3% en 2020. En tierra, el escenario empeora. En ciudades como Wuhan, donde viven 11 millones de personas, las calles lucen desiertas.Los chinos tienen miedo a salir, porque de los 45 mil casos de contagio que hay en el mundo, 44 mil son dentro de sus fronteras. Y las muertes ya suman más de mil. Estas cifras son del reporte 23 de la OMS , publicado el 12 de febrero del 2020. También, a razón del brote infeccioso, la preocupación global pospuso eventos importantes como la Fórmula Uno en Shanghái y el Mobile World Congress 2020 en España. Cielo, mar y tierra el coronavirus sigue.