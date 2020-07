CEOs de armadoras no asistieron al encuentro AMLO-Trump

Hablando en la cena Trump-Lopez Obrador sobre la importancia de la integración de las #pymes al #TMEC pic.twitter.com/s8vqt0AiXQ — Patricia Armendáriz (@PatyArmendariz) July 9, 2020

Durante la cena de honor en la Casa Blanca, ofrecida por Donald Trump a Andrés Manuel López Obrador y empresarios de México y Estados Unidos, hubo ausencias importantes. En ellas destacan los CEOs de armadoras importantes, como Jim Hackett de Ford Motor Co (FN), Mary Barra de General Motors Co y Mike Manley de Fiat Chrysler, pues indicaron que no se encontraban dispuestos. Mientras que Ford y GM enviaron ejecutivos en representación, en el caso de Fiat Chrysler, no hubo ninguno. Por otro lado, otra de las ausencias significativas fue la del presidente de American Farm Bureau, Zippy Duvall, quien dio positivo a coronavirus la mañana del miércoles.