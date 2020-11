mundo 03 de Noviembre del 2020 Las 06 principales fake-news de la elección Aquí te presentamos las seis principales afirmaciones no verdaderas que se han vuelto virales durante este proceso electoral en EU. Por

En las redes sociales, las noticias falsas o engañosas se esparcen como fuego. Y en día de elecciones, aún más. Por eso, aquí te presentamos las seis principales afirmaciones no verdaderas que se han vuelto virales. 01 NO, GEORGE SOROS NO CONTROLA LAS MÁQUINAS PARA VOTAR ¿El rumor? Dicen que el multimillonario de origen judío, George Soros, es dueño de Smartmatic, una compañía que fabrica máquinas para votar, por lo que puede manipularlas libremente. El hecho: George Soros no es dueño de Smartmatic. Eso sí, el magnate sí es amigo de su CEO, Mark Malloch-Brown, quien forma parte del consejo de la Fundación Open Society, de Soros. De ahí proviene el rumor. 02 NO, LAS BOLETAS NO ESTÁN SIENDO DESECHADAS ¿El rumor? Como supuesta “prueba” de problemas con la votación por correo en California, circulan fotografías de boletas que están siendo tiradas a la basura. El hecho: Las imágenes muestran sobres de la elección intermedia de noviembre de 2018 que fueron desechados tras el recuento del voto. 03 NO, LA GENTE NO ESTÁ VOTANDO MÁS DE UNA VEZ ¿El rumor? Hay gente que está votando varias veces usando boletas por correo o boletas para votar en ausencia. El hecho: Expertos electorales citados por The New York Times calculan que, en un periodo de 20 años, el fraude electoral que involucra boletas ha afectado al 0.00006 por ciento de los votos. Dicho de otro modo, se ha registrado apenas un caso de fraude con boleta por cada estado, cada seis o siete años. 04 NO, NO EXISTEN NUEVAS ALTERNATIVAS PARA VOTAR POR INTERNET ¿El rumor? Ahora la gente puede votar por mensaje de texto, por correo o en páginas del gobierno.El hecho: Fuera de una pequeño número de electores que se encuentran en el extranjero, ningún estado permite que los ciudadanos voten por correo, en un sitio de Internet o por mensaje de texto. ¿El rumor? Las máquinas de votar no están funcionando bien y los votos se están registrando mal. El hecho: Un puñado de máquinas para votar fallan en cada estado, en todos los ciclos electorales. Normalmente los errores se deben a equivocaciones de los usuarios. Este es bastante viejo. ¿El rumor? Que agentes de inmigración estarán vigilando las casillas de votación. El hecho: Falso. ICE no tendrá presencia en las casillas. Ellos mismos lo dijeron.

× Galeria Previous Next