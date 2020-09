Internacional 18 de Septiembre del 2020 Gobernador de Texas reclama a México por agua El gobierno de Texas solicitó a México cumplir con la entrega de agua, correspondientes al Tratado de 1944. Por

Mediante una carta enviada el pasado 15 de septiembre al Secretario de Estado, Mike Pompeo, el mandatario texano Gregg Abbott, argumentó que México no ha cumplido con su parte del acuerdo y esto ha afectado principalmente a los agricultores y las operaciones industriales de dicho estado fronterizo. “México necesita terminar este ciclo sin deuda. México terminó el ciclo pasado, así como varios anteriores, con una deuda. Esta tendencia no puede continuar”, escribió Abbot en dicha carta. El gobernador explicó que México tiene la obligación de entregar a Estados Unidos un millón 750 mil acre-pies de agua en un periodo de cinco años, con un promedio de 350 mil acre-pies anualmente, pero no se ha cumplido con dicho compromiso. Ante esto se dió a conocer que el país tiene 38 días para entregar a los Estados Unidos 319 millones de metros cúbicos de agua, volumen cercano a la cuota establecida para un año en el Tratado de Aguas, puesto que el convenio del ciclo 35 concluye el próximo 24 de octubre. Dicho tratado que data de hace 76 años establece la distribución de las aguas internacionales de los tres ríos que comparten ambos países a lo largo de la frontera, los cuales son: Colorado, Tijuana y Bravo. El acuerdo entre ambas naciones es que Estados Unidos debe entregar a México mil 850 millones de metros cúbicos de agua al año, mientras que nuestro país solo entrega alrededor de 431 millones de metros cúbicos anualmente, esto es, 2 mil 158 millones de metros cúbicos de agua en plazos de cinco años. Al respecto Gregg Abbott alertó que si México sigue incumpliendo el tratado los tejanos podían buscar fuentes alternas de abastecimiento de agua, cambiar los cultivos o reducir sus operaciones. “Como usted sabe, Estados Unidos continúa cumpliendo con el tratado, enviando significativamente más agua a México que la que recibimos”, dijo Abbott a Pompeo en la misiva. Sobre el tema el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que sabía de la existencia de dicha carta luego de las tensiones en la presa La Boquilla, en San Francisco de Conchos, Chihuahua y aseguró que se está atendiendo el caso.

