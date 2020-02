feed politica 28 de Febrero del 2020 Santiago Nieto: UIF no está investigando a Osorio Chong por caso Odebrecht El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera refiere que no se está preparando una causa judicial en contra del ex secretario de Gobernación en relación al caso Odebrecht. Por

El titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, Santiago Nieto Castillo, negó que Miguel Ángel Osorio Chong sea investigado por la dependencia por presunta implicación en el caso Odebrecht, por lo que no se está preparando una causa judicial. “No tenemos ninguna investigación en contra del senador Osorio Chong ni requerimiento de autoridad alguna para hacerla sobre su persona”, declaró Nieto. Aseguró que lo que se indagan son las transferencias en donde se han implicado las propiedades de Genaro García Luna, pero no contra el ex secretario de Gobernación. Osorio Chong había mencionado que “no conozco a nadie de Odebrecht, nunca nadie me fue a ver de parte de ellos, ni de Pemex, ni de nadie para pedirme absolutamente ningún favor”. En pasados días, una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción e Impunidad documentó que la UIF había detectado pagos que la constructora brasileña había realizado a Grupo Tulancingo, una empresa de Carlos Aniano Sosa, quien había rentado dos inmuebles a a Osorio Chong en la Ciudad de México.

