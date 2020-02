feed politica 06 de Febrero del 2020 Rosario Robles: diferente juez, mismo resultado La ex secretaria de Desarrollo Social permanecerá en prisión. Luego de que la petición de libertad condicional fue denegada por un juez de control, el abogado de Robles denunció irregularidades del ministerio público. Por

Ni cambiando de juez, Rosario Robles podrá salir de la cárcel y por tercera no le fue concedida la libertad condicional. La ex secretaria de Desarrollo Social continuará en prisión preventiva luego de habérsele denegado la petición de libertad condicional por considerar que no había elementos para modificar la medida cautelar, según el juez de control Ganther Alejandro Villar Cevallos. El citado juez sustituyó en el proceso de Robles a Jesús Delgadillo Padierna y consideró como “infundada” la solicitud de la defensa la ex titular de Sedesol y Sedatu, debido a inconsistencias que presentaron los abogados en base a los domicilios de la ex funcionaria, además de los salarios e ingresos dados a conocer en audiencias anteriores. La defensa de Robles Berlanga denunció irregularidades del ministerio público y la ex funcionaria expuso su desconfianza por el sistema de justicia. “Me juzgan por quien soy”, argumentó Robles ante el juez, tras una larga audiencia que duró más de 9 horas. Ahora, Robles continuará su proceso en el penal de Santa Martha Acatitla. Robles es acusada de desvío de recursos durante su administración en las mencionadas secretarías, entre 2012 y 2018.

