Populismo punitivo: la respuesta de la 4T a los feminicidios

La dip. @EsmeMorenoMX, de @PESDiputados, fundamenta dictamen que reforma los arts. 25, 261 y 325 del Código Penal Federal, en materia de aumento de penas a quien cometa #feminicidios.https://t.co/5K7hXdYT1k — Cámara de Diputados (@Mx_Diputados) February 18, 2020

El tema de los feminicidios ha sido el centro de discusión en los últimos días para el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No obstante, la respuesta de la 4T no se ha dejado esperar: el Congreso decidió aprobar el incremento a la pena de 60 a 65 años de cárcel al delito de feminicidio en el código penal federal. El dictamen que reforma los artículos 25, 261 y 325, se aprobó con 415 votos a favor y sólo 1 en contra, esto a pesar de que no existe evidencia de que un aumento en las penas federales reduzca la incidencia delictiva. No obstante, en últimas fechas los asesinatos de mujeres han sido investigados por fiscalías locales, quienes integran carpetas de investigación que se encargan de esclarecer casos, los cuales han ido al aumento en la última década.