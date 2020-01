Polevnsky impugnará presidencia de Ramírez Cuéllar ante el TEPJF

La ex presidenta de Morena identifica a Ricardo Monreal como el operador político detrás de la transición. Asegura que la imposición de Ramírez Cuéllar viola los estatutos del partido.

Vamos a presentar una impugnación, no podemos permitir este atropello a los estatutos, siendo el partido en el poder tenemos la responsabilidad de poner el ejemplo y respetar la ley. Estoy en entrevista para @Imagen_Mx con @beltrandelrio #Yeidckol — Yeidckol Polevnsky (@yeidckol) January 28, 2020

La aún secretaria en funciones de Morena, Yeidckol Polevnsky informó que impugnará la designación de Alfonso Ramírez Cuéllar como presidente interino del partido debido a que viola los estatutos de la organización. Para ello, Polevnsky aseguró que acudirá ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial para realizar esta impugnación, luego de la designación de la asamblea nacional organizada el pasado domingo por una facción del partido e impulsada por Bertha Luján, una de las contendientes junto a Yeidckol para presidenta del partido. “Hablan de un presidente interino, cuando esa figura no existe dentro de los estatutos del partido. Pero además la Sala Superior nos canceló el proceso electoral pasado, nos mandató al Comité Ejecutivo Nacional hacer un conjunto de tareas que estamos haciendo, y ahorita no podemos hacer procesos electivos, porque incurriríamos en una falta jurídica muy fuerte”, declaró Polevnsky en entrevista para Grupo Imagen. Cabe señalar que la ex presidenta de Morena identifica a Ricardo Monreal como el operador político detrás de la transición.