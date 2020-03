feed politica 23 de Marzo del 2020 El plan que puede salvar a México se atora en el Congreso de Estados Unidos Ante la ausencia de una política de estímulo fiscal de la administración de López Obrador, el plan de alivio financiero de 2 billones de dólares que se discute en el Congreso estadounidense puede tener un impacto positivo en México. Falta que republicanos y demócratas se pongan de acuerdo en los detalles. Por

Las buenas noticias para el combate al coronavirus en México podrían llegar ni más ni menos desde Estados Unidos. A falta de estímulo que anuncie el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, el Congreso de Estados Unidos discute la implementación de un plan fiscal por casi 2 billones de dólares, el cual podría tener un impacto positivo en nuestro país. No obstante, el plan aún no ha prosperado debido a las inconformidades de los demócratas, quienes indican que se contemplan grandes beneficios para las empresas, siendo un “fondo” muy generoso. “Este proyecto de ley va a afectar a este país y a la vida de los estadounidenses, no sólo durante los próximos días, sino en los próximos meses y años, así que tenemos que asegurarnos de que sea bueno”, declaró el líder demócrata en el Senado, Steven Mnuchin para el Financial Times.

× Galeria Previous Next