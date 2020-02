Osorio Chong: “sólo conocí dos veces a Lozoya”

Como si se tratara de “Poncio Pilatos”, el ex secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, “se lavó las manos” en el caso de Emilio Lozoya, al señalar que “cada quien es responsable de sus actos”. A pesar de haber coincidido como funcionarios en el gabinete de Enrique Peña Nieto y ser compañeros del mismo partido priísta, Chong aseguró que sólo “conoció” en dos ocasiones a Lozoya, por ese entonces director de Pemex, quien fue detenido este miércoles en España.“Siendo yo secretario de Gobernación, platiqué con él, dos veces, y por supuesto me lo encontraba muchas veces en el gabinete del gobierno. Pero nunca tenía un acuerdo directo respecto a su responsabilidad. No me tocaba, no era mi área”, manifestó Osorio Chong. De esta manera, el ex secretario de Gobernación también se deslindó del caso Odebrecht e indicó que no solamente en el caso de Lozoya, sino de cualquier proceso “que se llegue hasta sus últimas consecuencias”.