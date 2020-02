feed politica 14 de Febrero del 2020 Los contactos de Lozoya en Madrid El ex director de Pemex contaba con una red de contactos de alto perfil en España. Era socio de Javier López Madrid, el yerno de Juan Villar Mir, ex presidente de OHL. Por

Antes de su inmersión como director de Pemex, Emilio Lozoya era un hombre de negocios que sabía moverse en círculos empresariales no sólo de México, sino también en España. En este último país contaba con una red de contactos importantes, como su socio Javier López Madrid, ex presidente de la empresa OHL. Yerno del fundador de la famosa constructora, forjó una amistad con Lozoya debido a que el mexicano fue consejero de la compañía entre 2010 y 2012, cargo que dejó para pasar a Petróleos Mexicanos, al comienzo del sexenio de Peña Nieto. Una vez que Lozoya llegó a la paraestatal, ésta le otorgó tres contratos con valor de más de $1,000 millones de dólares a OHL, a pesar de que la constructora española no contaba con experiencia en el rubro energético. López Madrid fue detenido en 2017, acusado de desvío de recursos al Partido Popular de Madrid, con supuesto dinero proveniente de sobornos entre las triangulaciones de Odebrecht y Emilio Lozoya.

× Galeria Previous Next