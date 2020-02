feed politica 31 de Enero del 2020 López Obrador se compromete a no castigar a gobernadores de oposición El presidente aseguró que no hay problema en que no se adhieran al INSABI, pero insistió en que se deberá garantizar la gratuidad del servicio Por

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se comprometió a no castigar a los gobernadores del PAN o de cualquier fuerza de oposición que no se adhieran al Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi). En su tradicional conferencia matutina en Palacio Nacional, el mandatario externó que no habrá ningún problema si algún ejecutivo estatal no acate el programa del gobierno federal, pero insistió en que se debe garantizar la gratuidad del servicio. “Sería faccioso pensar que no se les van a entregar los recursos si no se adhieren. No somos iguales”, declaró AMLO. Este 31 de enero vence el plazo para que el resto de los gobernadores acepten el programa que tiene como fin sustituir el antiguo Seguro Popular, al que calificó López Obrador como “un desastre”, pues con el objetivo de “descentralizar los servicios de salud”, el gobierno “enviaba el dinero (a las entidades) y se usaba para otra cosa”.

