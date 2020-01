feed politica 28 de Enero del 2020 López Obrador advierte que no intervendrá en la sucesión de Morena El partido en el poder vive una crisis de identidad y liderazgo de la que el presidente busca distanciarse. El conflicto entre Bertha Luján y Yeidckcol Polevnsky mantiene en vilo el futuro de Morena Por

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que no intervendrá en las decisiones que se tomen durante el proceso de Morena, mientras se resuelve el conflicto entre Bertha Luján y Yeidckol Polevnsky que mantiene en vilo el futuro del partido. AMLO se negó dar un posicionamiento al respecto de las diferencias que han empañado la sucesión del partido que él mismo fundó. “No me corresponde, no tengo por qué participar en eso, deseo a todos los partidos que resuelvan sus diferencias por la democracia. Antes el presidente era el jefe político que lo llevaba a la Presidencia y él decidía, ahora ya no”, declaró. López Obrador descartó que haya línea desde presidencia de la república y que meta mano en el proceso, cuya asamble realizada el domingo designó a Alfredo Ramírez Cuéllar como presidente interino.

