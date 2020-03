La tregua de AMLO

Tras un encuentro con líderes mundiales a través de una videollamada, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo un llamado a que no haya cierre de fronteras ni políticas unilaterales

“Hablé para que las grandes potencias, las economías, tienen que ayudar para establecer una especie de tregua, que no haya cierres de fronteras con políticas arancelarias unilaterales. Que no prevalezcan los monopolios comerciales”, manifestó AMLO.

📌 Andrés Manuel @lopezobrador_ pidió a los líderes del #G20 una especie de “tregua económica” para disminuir el impacto por la crisis del #Covid19. 👉 Que no haya cierres de fronteras, y que no usen el precio del petróleo para afectar la economía de los pueblos. pic.twitter.com/Kh1C8jQWpk — Código Magenta (@Codigo_Magenta) March 26, 2020

