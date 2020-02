feed politica 24 de Febrero del 2020 La FGR de Alejandro Gertz Manero se prepara para ir a la guerra con el viejo establishment político En una semana, un alto funcionario de la Fiscalía General de la República dijo que ya se está investigando a Enrique Peña Nieto y se recomendó a un juez establecer una pena de 20 años para Juan Collado, el abogado del ex presidente que enfrenta una acusación de lavado de dinero Por

La Fiscalía General de la República que comanda Alejandro Gertz Manero, ya prepara el terreno para ir en contra del viejo establishment. Esto luego de las investigaciones que sigue el caso de Emilio Lozoya, de acuerdo con un alto funcionario, en el que se ha involucrado al ex presidente Enrique Peña Nieto, al que ya se encuentran investigando por el delito de cohecho, vinculados al ex director de Pemex durante su sexenio. Mientras que también se ha recomendado a un juez establecer una pena de 20 años para Juan Collado, el abogado del ex presidente que enfrenta una acusación de lavado de dinero. El litigante fue acusado formalmente por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, detenido en julio pasado en un restaurante de Lomas de Chapultepec en la Ciudad de México.

