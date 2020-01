feed politica 22 de Enero del 2020 Juicio de García Luna: sin acuerdo y sin prisas La defensa del ex secretario de Seguridad Pública negó que exista algún tipo de negociación con los fiscales del Departamento de Justicia. El juez Brian Cogan dio a entender que, por la naturaleza política del caso, no debería esperarse un juicio corto Por

La defensa de Genaro García Luna negó que negocie un acuerdo de culpabilidad con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, aseguró César Castro, abogado del ex secretario de Seguridad Pública. “Siempre podemos discutir la disposición de negociar, pero en este punto no hay una declaración de culpabilidad”, declaró el litigante. Por lo pronto, la próxima audiencia para el ex funcionario federal, acusado de recibir sobornos del narcotráfico, quedó fijada para el 2 de abril, lo que supone un proceso largo y sin prisas, de acuerdo con el juez Brian Cogan, encargado del caso en la Corte de Nueva York. Lo anterior con el objetivo de recabar más pruebas y evidencias, pues según lo adelantado por los fiscales el pasado 17 de enero, clasificaban el caso de García Luna como “complejo”, por lo que no debería esperarse un juicio corto.

