No es el hermano del “Chapo”, es un médico del IMSS: Presidencia

Aureliano Guzmán Loera "el guano", jefe de plaza en Badiraguato, hermano mayor del Chapo, y fichado por la DEA. — Jorge Triana (@JTrianaT) March 30, 2020

La presidencia de la República aclaró que la persona que aparece cerca de Andrés Manuel López Obrador, en su reciente gira por Sinaloa, no es Aureliano Guzmán Loera, hermano del “Chapo”, sino de un médico del IMSS. A través de redes sociales, usuarios infundieron la duda, misma que llegó hasta el expresidente Felipe Calderón, quien propagó la fake news a través de Twitter. Los usuarios hicieron creer que AMLO se había reunido en Badiraguato con el hermano mayor del ex líder del Cártel de Sinaloa, apodado como “El Guano”.“No le hace que el ex presidente Calderón haya puesto que comí con el hermano de Guzmán Loera, y era un médico del Seguro, pero a lo mejor hoy ofrece disculpas, pero eso no importa porque la gente sabe distinguir”, explicó AMLO.