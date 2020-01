feed politica 07 de Enero del 2020 García Luna podría pactar para convertirse en testigo protegido Documentos de la Corte de Distrito Este de Nueva York muestran que el ex secretario de Seguridad Pública de la administración de Felipe Calderón está negociando un acuerdo judicial con el Departamento de Justicia. Por

Genaro García Luna podría convertirse en testigo protegido de la justicia de Estados Unidos y de esta manera evitar un juicio. De acuerdo a documentos de la Corte de Distrito Este de Nueva York, muestran que el ex secretario de Seguridad Pública está negociando un acuerdo judicial con el Departamento de Justicia. De acuerdo al diario El Universal, García Luna y el gobierno estadounidense “están involucrados en negociaciones, que se cree es probable que resulten en una disposición de este caso sin necesidad de juicio”. Así, el ex funcionario durante el sexenio de Felipe Calderón se declararía culpable y apelará a una sentencia menor, para entregar evidencias y testimonios como en su momento lo hicieron contra Joaquín “Chapo” Guzmán. García Luna es acusado de recibir dinero del Cártel de Sinaloa y dar falsa información al gobierno americano para una eventual naturalización y el pasado 3 de enero se declaró no culpable de los cargos que le imputan.

× Galeria Previous Next