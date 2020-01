feed politica 24 de Enero del 2020 Fiscal de NY expande el caso contra García Luna El Distrito Este de Nueva York presentó cargos contra Iván Reyes Arzate, Jefe de Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal de 2008 a 2016. El fiscal lo identifica como el principal contacto de García Luna con la DEA Por

El caso de Genaro García Luna en Estados Unidos continúa expandiéndose. Ahora la corte del Distrito Este de Nueva York presentó cargos contra Iván Reyes Arzate, un ex comandante de la Policía Federal mexicana, señalado de ser el contacto del ex secretario de Seguridad Pública contra la DEA. Reyes Arzate es ha sido acusado por un jurado de conspirar para distribuir cocaína en Estados Unidos entre septiembre y noviembre de 2016. En México, Arzate se desempeñó como Jefe de Unidad de Investigaciones Sensibles de la Policía Federal de 2008 a 2016. “Abusó de su posición al otorgar asistencia a cárteles mexicanos de la droga a cambio de al menos ciento de miles de dólares”, informó el fiscal Richard Donaghue, fiscal del Distrito Este de Nueva York. Reyes Arzate era informante de la DEA y al mismo tiempo filtraba información a cambio de sobornos con el Cártel de los Beltrán Leyva, por lo que se entregó en 2018 en la ciudad de Chicago y fue sentenciado a 40 meses de cárcel. Ahora se le afincan nuevos delitos a Reyes Arzate que lo relacionan con García Luna, aunque este viernes, el ex comandante se declaró no culpable en su comparecencia ante una jueza federal de Brooklyn.

