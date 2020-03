feed politica 24 de Marzo del 2020 Del Mazo se suman a Sheinbaum para cerrar establecimientos públicos por el Covid-19 Las tres principales áreas metropolitanas del país han ordenado medidas de aislamiento social de mayor alcance que las recomendaciones del gobierno federal. El ex ministro José Ramón Cossío critica que no existe una política unificada del Consejo de Salubridad Por

El gobernador del Estado de México, Alfredo del Mazo, se sumó a las política de aislamiento social decretada por su homóloga de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, ante la contingencia del coronavirus. Del Mazo anunció el cierre de establecimientos comerciales, deportivos y culturales con el fin de evitar la propagación del brote de Covid-19, con lo cual se une así a otros estados de grandes áreas metropolitanas como Nuevo León y Jalisco que también aplicaron esta medida. El gobernador mexiquense se comprometió a ayudar a las microempresas para que el impacto económico sea menor debido a la pandemia. En el caso de los restaurantes y locales de alimentos, Del Mazo indicó que seguirán operando, pero sólo para consumo en el hogar, además de las cadenas farmacéuticas. “Es muy importante que todas las familias, en las medidas de las posibilidades, sigan consumiendo en los comercios locales”, expresó el mandatario. Las medidas adoptadas por algunos estados acontecen en medio de las críticas hacia el gobierno federal porque no existe una política unificada del Consejo de Salubridad, como lo expresó el ministro en retiro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cossío, pues indicó que “da la impresión de que no lo quieren convocar por no perder el control”.

